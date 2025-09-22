Hospitalizaron otra vez a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors fue internado este lunes por la mañana en una clínica porteña. Es la segunda vez en el mes que se somete a controles, aunque su entorno asegura que podría recibir el alta en las próximas horas.
Miguel Ángel Russo fue internado este lunes en una clínica de Buenos Aires. Foto: Reuters
Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes en Buenos Aires para realizarse nuevos estudios médicos. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico de Boca, el DT presentó signos de debilidad y fue hidratado por suero, aunque su evolución es favorable.
Los estudios estaban programados, pero la atención médica se intensificó tras detectar algunos valores bajos en los controles de rutina. La idea es monitorearlo hasta tener todos los resultados.
El entrenador de Boca ya había estado hospitalizado a comienzos de septiembre. Foto: Reuters
Viene de una internación previa
A comienzos de septiembre, Russo ya había estado internado en el Instituto Fleni durante varios días por una infección urinaria. Esa situación derivó en su ausencia en algunos entrenamientos del Xeneize y generó preocupación en el mundo Boca.
Este lunes, tras el empate ante Central Córdoba en La Bombonera, el plantel tuvo jornada libre. Por eso no fue necesaria la presencia de sus ayudantes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, al frente de la práctica.
Su entorno es optimista: Russo podría recibir el alta en las próximas horas.
Sigue activo y molesto por rumores
El propio Russo había expresado su enojo días atrás por las versiones sobre su salud: “El que sabe sobre su salud es uno mismo”, dijo tras el partido ante Rosario Central. El DT se reincorporó a los entrenamientos el 5 de septiembre y desde entonces dirigió con normalidad.
Por el momento, desde el club no se emitió un parte oficial, aunque se espera que el entrenador reciba el alta en las próximas horas si los estudios lo permiten. En Boca reina el hermetismo, pero también el deseo de que pueda seguir al frente sin complicaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.