LPF

A Central no le alcanza solo con Di María

Angelito influye cada vez más en el juego ofensivo del “Canalla”, pero el equipo no responde a su altura y este domingo volvió a empatar un partido que parecía resuelto ante Talleres. El conjunto de Ariel Holan es el único invicto del torneo, pero empató 6 de los 8 partidos que disputó