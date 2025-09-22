Nacional Senior en Mar del Plata

Sportivo Guadalupe +55 rumbo al sueño en el Torneo Argentino de Veteranos

El histórico club santafesino presentó oficialmente a su plantel de la categoría +55 que participará en la 31ª edición del Torneo Nacional de la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Con una base campeona sudamericana, experiencia de sobra y la presencia de Ariel Catinot, los guadalupenses se preparan para una cita cargada de emociones en Mar del Plata.