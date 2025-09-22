Sportivo Guadalupe +55 rumbo al sueño en el Torneo Argentino de Veteranos
El histórico club santafesino presentó oficialmente a su plantel de la categoría +55 que participará en la 31ª edición del Torneo Nacional de la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Con una base campeona sudamericana, experiencia de sobra y la presencia de Ariel Catinot, los guadalupenses se preparan para una cita cargada de emociones en Mar del Plata.
Sportivo Guadalupe. Todo listo para iniciar el viaje a Mar del Plata. Crédito: Manuel Fabatía
Cada año, con la llegada de septiembre, se renueva un ritual que combina pasión, amistad, fútbol y una profunda sensación de pertenencia: el Torneo Nacional de la Asociación Argentina Veteranos de Fútbol (AAVF). En 2025, la ciudad de Mar del Plata será nuevamente sede de esta competencia que convoca a miles de jugadores de todo el país, y Santa Fe dirá presente a través de un representante que ya es sinónimo de prestigio y trayectoria: Sportivo Guadalupe en su versión +55.
El elenco santafesino realizó la presentación en sociedad de su plantel, en un acto cargado de emoción, donde se puso en valor no solo el presente competitivo del equipo sino también el largo recorrido de cada uno de sus integrantes. Diario El Litoral y el suplemento Pasión Liga acompañaron este momento especial, reflejando la historia viva de un grupo que mantiene intacto el deseo de competir y disfrutar.
Sportivo Guadalupe +55 participará del 31° Campeonato Argentino de la AAVF, que se disputará entre el 24 y el 28 de septiembre en la ciudad balnearia. La expectativa es grande: no se trata solo de representar a Santa Fe, sino también de revivir la magia de aquellos que alguna vez vistieron camisetas históricas en el fútbol local y nacional, y que hoy vuelven a sentir el cosquilleo de la competencia en la previa de un nuevo desafío.
Una base campeona sudamericana
El prestigio de Sportivo Guadalupe no es casual. La base del plantel que viajará a Mar del Plata ya se consagró campeona del III Sudamericano disputado en Salta, donde superó en una dramática final por penales a Amigos del Litoral de Santa Fe. Ese antecedente, sumado a la experiencia en el Nacional de San Luis, le otorga a este equipo un peso específico dentro del concierto nacional.
El conjunto de Gudalupe cuenta con la figura de Ariel Catinot, recordado volante con paso en Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba, quien aporta jerarquía y una mirada táctica moderna para potenciar las virtudes de un grupo que sabe jugar estos torneos.
Los nombres propios
El plantel presentado es un verdadero mosaico de historias, recorridos y recuerdos. En la foto oficial, de izquierda a derecha, parados: Roberto Coria, Marcelo Ravelli, Daniel Vega, Julio Mazón, Claudio Contreras, Oscar Bono, Juan Simonutti, Miguel Curcio, Santos Sedrán, Juan Bustos, Fabián Guimard, Ramón Alarcón, Alejandro Serafini y Eduardo Vottero (DT). Sentados: Héctor Acosta, Juan Sánchez, Gustavo Alegre, Luis Valli, Eduardo Venegas, Alejandro Bonazzo, José Castaldi y Rubén Gallagher. Abajo: Marcelo García, Oscar Cano, "Coquito" Cano, Ermindo Cano y Ariel Catinot.
Cada uno de ellos simboliza la persistencia de una pasión que no entiende de edad. Porque más allá de las canas y de los años, el fútbol se convierte en un refugio donde se entrecruzan la amistad, la competencia y la posibilidad de sentirse vivos dentro de una cancha.
Más que un torneo, una celebración
El Torneo Nacional Senior no es solamente una competencia deportiva: es una auténtica celebración de la vida. Equipos de todo el país convergen en Mar del Plata para compartir días de fútbol, camaradería y reencuentros. Los partidos se convierten en excusa para revivir anécdotas, saludar viejos rivales y ratificar que el deporte sigue siendo un puente de unión entre generaciones.
Sportivo Guadalupe. Crédito: Manuel Fabatía
Sportivo Guadalupe llega con ilusiones renovadas, dispuesto a disfrutar de cada jornada, pero también con la seriedad de quien sabe que en estos torneos no hay rivales fáciles. La experiencia acumulada y la solidez de un grupo que se conoce desde hace años, son armas fundamentales para aspirar a ser protagonistas.
Identidad guadalupense
Hablar de Sportivo Guadalupe es hablar de un club que ha forjado identidad en la Liga Santafesina de Fútbol, que ha visto pasar generaciones de jugadores y que hoy se enorgullece de seguir estando vigente en escenarios nacionales e internacionales. Esta incursión en Mar del Plata es también un homenaje a esa rica historia institucional y a los colores que tantas alegrías regalaron a la barriada santafesina.
La ilusión está puesta en trascender dentro del campeonato, pero también en representar de la mejor manera a Santa Fe y a la Liga Santafesina. Porque cada vez que un equipo local pisa una cancha fuera de los límites provinciales, lo hace llevando consigo un pedazo de identidad futbolera que trasciende camisetas y resultados.
El valor del reencuentro
Para muchos de los integrantes del plantel, este torneo significa reencontrarse con el juego en su versión más pura. No es casual que entre risas se repitan frases como "a divertirse y pasarla bien", porque en definitiva de eso se trata: de volver a ser chicos por unos días, de disfrutar del tercer tiempo y de las largas charlas que nacen alrededor de una pelota.
El viaje a Mar del Plata, más allá de lo deportivo, será también un espacio para compartir vivencias, fortalecer vínculos y seguir escribiendo capítulos en la historia de Sportivo Guadalupe. Un club que no se detiene y que, aún con jugadores de más de cinco décadas de vida, conserva la llama intacta de la pasión futbolera.
Expectativas y sueños
El 31° Campeonato Argentino de Veteranos promete ser una fiesta. Durante cinco días, Mar del Plata recibirá a equipos de distintos puntos del país, con la particularidad de que cada partido tendrá el condimento de la nostalgia y el orgullo. En ese marco, Sportivo Guadalupe +55 se prepara para dar batalla, con la humildad de siempre pero también con la ambición de dejar una huella en esta edición.
Los ojos estarán puestos en la producción futbolística, pero sobre todo en la capacidad de disfrutar. Porque en estos torneos, el verdadero triunfo no siempre se mide en goles o en trofeos, sino en la posibilidad de seguir corriendo detrás de una pelota, en la complicidad de un grupo que se conoce de memoria y en el reconocimiento de todos los que aplauden el esfuerzo de mantenerse vigentes.
La cita está marcada en rojo en el calendario. Del 24 al 28 de septiembre, Mar del Plata será el epicentro de la pasión senior y Sportivo Guadalupe será parte de esa historia. Una vez más, el fútbol demuestra que no entiende de edades y que siempre hay espacio para nuevos sueños.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.