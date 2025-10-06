La FIFA confirmó que el abuelo de Facundo Garcés no nació en Malasia y denunció documentos falsos

La FIFA reveló este lunes el contenido completo de la sentencia que afecta al ex Colón Facundo Garcés, actual defensor del Deportivo Alavés. Según la investigación, el certificado que indicaba que su abuelo había nacido en Malasia era falso.
El organismo internacional señaló que el certificado presentado por la federación malaya fue falsificado. Garcés y otros seis futbolistas fueron sancionados y podrían recibir penas mayores. El defensor del Alavés apelará la decisión.
El documento fue entregado por la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) el 20 de enero de 2025, pero la FIFA logró verificar que Carlos Rogelio Fernández —el abuelo del jugador— en realidad nació en Argentina.
El texto señala que los documentos fueron “manipulados para alterar el lugar de nacimiento” con el fin de habilitar al futbolista a representar a la selección malaya, donde debutó el 10 de junio.
Aunque Garcés no fue denunciado originalmente, su nombre apareció cuando la FIFA abrió una investigación por irregularidades en la nacionalización de varios jugadores. La sentencia es contundente: “Los jugadores utilizaron documentación falsificada para evadir el reglamento de elegibilidad de la FIFA”.
En total, siete futbolistas fueron sancionados. La FIFA advirtió que el caso “golpea al núcleo de los principios del fútbol” y que la sanción busca ser “una medida disuasoria y educativa”.
El defensor, que se encuentra en Malasia, todavía puede presentar un recurso ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Si la respuesta es negativa, podrá acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Incluso existe la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar para continuar compitiendo mientras se resuelve su situación.
Por ahora, la sanción lo deja en una situación compleja, tanto deportiva como legal, mientras busca demostrar su inocencia y responsabilizar a la FAM por la entrega de documentación apócrifa.
