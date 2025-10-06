#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Sigue la trama internacional

La FIFA confirmó que el abuelo de Facundo Garcés no nació en Malasia y denunció documentos falsos

El organismo internacional señaló que el certificado presentado por la federación malaya fue falsificado. Garcés y otros seis futbolistas fueron sancionados y podrían recibir penas mayores. El defensor del Alavés apelará la decisión.

El defensor del Alavés planea apelar la sanción e incluso recurrir al TAS.
 23:01
Por: 

La FIFA reveló este lunes el contenido completo de la sentencia que afecta al ex Colón Facundo Garcés, actual defensor del Deportivo Alavés. Según la investigación, el certificado que indicaba que su abuelo había nacido en Malasia era falso.

El documento fue entregado por la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) el 20 de enero de 2025, pero la FIFA logró verificar que Carlos Rogelio Fernández —el abuelo del jugador— en realidad nació en Argentina.

El texto señala que los documentos fueron “manipulados para alterar el lugar de nacimiento” con el fin de habilitar al futbolista a representar a la selección malaya, donde debutó el 10 de junio.

La FIFA detectó manipulación en el certificado de nacimiento de su abuelo.La FIFA detectó manipulación en el certificado de nacimiento de su abuelo.

Irregularidades y sanciones

Aunque Garcés no fue denunciado originalmente, su nombre apareció cuando la FIFA abrió una investigación por irregularidades en la nacionalización de varios jugadores. La sentencia es contundente: “Los jugadores utilizaron documentación falsificada para evadir el reglamento de elegibilidad de la FIFA”.

En total, siete futbolistas fueron sancionados. La FIFA advirtió que el caso “golpea al núcleo de los principios del fútbol” y que la sanción busca ser “una medida disuasoria y educativa”.

Garcés ya está, falta "Machu". Las primeras imágenes de Facundo Garcés, ex Colón y actualmente en el Alavés de España, con la ropa de entrenamiento de la Selección de Malasia. El zaguero formado en El Quillá ya está en Kuala Lumpur, Machuca llega mañana.El defensor del Alavés planea apelar la sanción e incluso recurrir al TAS.

Qué puede hacer Garcés

El defensor, que se encuentra en Malasia, todavía puede presentar un recurso ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Si la respuesta es negativa, podrá acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Incluso existe la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar para continuar compitiendo mientras se resuelve su situación.

Por ahora, la sanción lo deja en una situación compleja, tanto deportiva como legal, mientras busca demostrar su inocencia y responsabilizar a la FAM por la entrega de documentación apócrifa.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
FIFA
Colón

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro