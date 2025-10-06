Sigue la trama internacional

La FIFA confirmó que el abuelo de Facundo Garcés no nació en Malasia y denunció documentos falsos

El organismo internacional señaló que el certificado presentado por la federación malaya fue falsificado. Garcés y otros seis futbolistas fueron sancionados y podrían recibir penas mayores. El defensor del Alavés apelará la decisión.