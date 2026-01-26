Estaba en Santa Fe para firmar su contrato

Kevin López cambió a último momento y no será refuerzo de Colón

En una situación insólita que se registró en la mañana de este lunes, el volante central que pertenece a Independiente cambió Santa Fe por Córdoba y será jugador de Instituto. El futbolista y su representante quisieron renegociar el contrato, Colotto se plantó y la operación se cayó.