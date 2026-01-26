Kevin López cambió a último momento y no será refuerzo de Colón
En una situación insólita que se registró en la mañana de este lunes, el volante central que pertenece a Independiente cambió Santa Fe por Córdoba y será jugador de Instituto. El futbolista y su representante quisieron renegociar el contrato, Colotto se plantó y la operación se cayó.
Cambio de rumbo. López tenía todo listo para sumarse a Colón. Foto: Archivo.
Cuando parecía que la novela protagonizada por Kevin López tenía un final feliz que incluía la incorporación del mediocampista al plantel que comanda Ezequiel Medrán, un giro en la negociación hizo caer la chance de que el ex Atlético Tucumán se ponga la camiseta sabalera.
Luego de resolver durante el fin de semana las últimas cuestiones que trababan el arribo del volante cuyo pase pertenece a Independiente, López viajó a Santa Fe y en las primeras horas de este lunes se presentó en el Hotel de Campo para compartir el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y completar los trámites vinculados a la revisión médica y la firma del vínculo por una temporada.
López quiso cambiar el acuerdo y la negociación se cayó.
Sin embargo, una vez en la ciudad, el futbolista y su representante Pablo Sabbag recibieron el llamado de la dirigencia de Instituto de Córdoba manifestando el deseo de que el jugador sea refuerzo del equipo que dirige el “Gato” Daniel Oldrá.
Con la propuesta para seguir en Primera División en la mano, López y su agente retomaron el contacto con el mánager sabalero Diego Colotto, poniéndolo al tanto de la situación y solicitando volver a negociar los términos del contrato con la institución sabalera.
La desprolijidad del planteo sumado a las nuevas exigencias del jugador y su representante hicieron que Colotto tomara la decisión de dar por caída la negociación, sin acceder a las nuevas peticiones y priorizando la seriedad y los intereses del club al que ahora representa.
De esta manera, y mientras se lo esperaba en un nosocomio local para hacerse los estudios médicos correspondientes, López tomó sus pertenencias y abandonó la ciudad, presumiblemente con destino a Alta Córdoba.
Más allá de lo insólito del episodio, la imposibilidad de cerrar al ex Atlético Tucumán obliga al propio Colotto, a Medrán y a los dirigentes a volver al mercado a buscar el mediocampista interno que están buscando para suplantar a Nicolás Talpone, quien se fue a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto.
Vale destacar que además de esa posición, en Colón se trabaja para lograr la contratación de un marcador central zurdo que llegue a completar el bloque defensivo. Federico Rasmussen, jugador de Godoy Cruz, sigue siendo la prioridad, mientras que Agustín Bravo de Instituto y el uruguayo Gastón Silva de Peñarol se anotan como alternativas.
Kevin López seguirá su carrera en Instituto de Córdoba.
Mientras tanto, el plantel rojinegro volvió a entrenarse este lunes y lo hará este martes con la mira puesta en el amistoso con Patronato, previsto para la mañana del próximo miércoles en el Predio 4 de Junio de la capital de la provincia.