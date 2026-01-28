Los suplentes perdieron 1 a 0

Colón empató con Patronato en su tercer amistoso de pretemporada

El equipo de Medrán y el de Forestello igularon sin goles en el primer choque en el Predio 4 de Junio. El DT sabalero repitió los 11 del cotejo ante Paysandú. Los alternativos cayeron por la mínima con tanto de Strey para el "patrón".