Colón empató con Patronato en su tercer amistoso de pretemporada
El equipo de Medrán y el de Forestello igularon sin goles en el primer choque en el Predio 4 de Junio. El DT sabalero repitió los 11 del cotejo ante Paysandú. Los alternativos cayeron por la mínima con tanto de Strey para el "patrón".
Colón sumó su segundo empate en la pretemporada. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
En la mañana del miércoles el Predio 4 de Junio fue escenario del tercer partido amistoso en la pretemporada sabalera. A 17 días del debut con el Deportivo Madryn, el elenco rojinegro igualó sin goles con Patronato de Paraná, equipo que dirige el “Yagui” Rubén Darío Forestello.
En los primeros 70 minutos de juego que se jugaron a puertas cerradas tanto para la prensa como para el público, Medrán puso en cancha a Budiño; Peinipil, Barrios, Olmedo y Castet; Marcioni, Antonio, Muñoz y Conrado Ibarra; Lago y Bonansea. Por su parte, el patrón alistó a Sosa; Rueda, Díaz, Meritello, Moreyra y Heredia; Bravo, Cortés, Barinaga; Pereyra y Rivero.
En el segundo cotejo, el entrenador sabalero presentó a Paredes; Beltrán, Picech, Thaller y Zahir Ibarra; Curcio, Maillier, Lértora, Godoy; Cano y Castro. Por su parte, Patronato formó con Rivasseau; Pacco, Lencinas, Evangelista, Piccioni, Velazquez, Picco, Marcos Enrique, Villarreal, Bravo y Barolin. Este partido finalizó con triunfo visitante por 1 a 0 con gol del ingresado Luciano Strey.
Más allá de las conclusiones que los cuerpos técnicos pueden sacar de estos cotejos preparatorios, resta definir si Colón tendrá más partidos amistosos previos al debut con Madryn. Este martes y en rueda de prensa, el propio Medrán reconoció que analizarían la chance de una "revancha" en Paraná.
El plantel sabalero suma rodaje en el Predio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Instituto tampoco quiere a Kevin López
Lo que parecía un préstamo encaminado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos del mercado de pases.
Kevin López quedó envuelto en una sucesión de decisiones y marchas atrás que lo dejaron, hoy, sin club definido: Colón lo rechazó tras su abrupta determinación de no firmar, Instituto dio marcha atrás con su contratación e Independiente no sabe qué hacer con un futbolista que no entra en los planes deportivos.
La secuencia comenzó en Santa Fe, donde el pase de López a Colón estaba prácticamente cerrado. El mediocampista había llegado a la ciudad, se entrenó con el plantel profesional y aguardaba en el hotel de campo para firmar su contrato. El acuerdo entre clubes contemplaba un préstamo sin cargo y con opción de compra por el 50% del pase, con todos los papeles cruzados.
Sin embargo, cuando restaban solo los pasos formales, ocurrió lo inesperado. Tras un llamado de su representante, López abandonó Santa Fe sin avisar y viajó rumbo a Córdoba para avanzar en una negociación con Instituto. El giro descolocó por completo a la dirigencia del Sabalero, que ya lo consideraba refuerzo cerrado.
En Colón, la reacción fue inmediata y contundente. El club rechazó reabrir la negociación y dio por caída la operación. El accionar del jugador generó un profundo malestar interno, especialmente en el director deportivo Diego Colotto, quien lo conocía desde su paso por Independiente y había apostado fuerte por su incorporación para la Primera Nacional.
Futuro incierto. Kevin López no jugará ni en Instituto ni en Colón.
Mientras tanto, la alternativa que motivó la salida de Santa Fe tampoco prosperó. La comisión directiva de Instituto decidió dar marcha atrás y no avanzar con su contratación, dejando al volante sin la opción que había precipitado el conflicto.