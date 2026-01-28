Alan Bonansea: "Soy un jugador que las pelea a todas, quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"
El centrodelantero que llegó desde Patronato y se ganó su lugar en el 11 inicial en los amistosos de pretemporada se mostró entusiasmado con su llegada a Santa Fe y conforme con los trabajos de puesta a punto que vienen realizando en el Predio. Prometió esfuerzo y aseguró que prioriza la cuestión grupal: "Puede haber situaciones difíciles y para eso es necesario estar fuerte como plantel", aseguró.
Bonansea se pone a punto para hacer su debut con la rojinegra. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Tras una temporada 2025 en la que se destapó convirtiendo 11 goles y sumando varias asistencias para que Patronato de Paraná pueda meterse en el reducido por el segundo ascenso a Primera, Alan Bonansea se convirtió en el principal objetivo de varios de los equipos de la categoría que armaban su plantel para ir por todo en la temporada que se inicia en el mes de febrero.
Una de esas instituciones fue Colón, quien por medio del entrenador Ezequiel Medrán y el mánager Diego Colotto fue a la carga por el centrodelantero cuando promediaba el mes de diciembre y dejando en evidencia que era el 9 que pretendían.
Bonansea promete gol y sacrificio para Colón. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Tras varias idas y vueltas en la negociación, la llegada del nuevo año trajo buenas noticias en el campamento sabalero y Bonansea se convirtió en, hasta ahora, una de las 14 nuevas que tiene Colón para ir por el ascenso.
Con su porte físico y buenas cualidades técnicas, el jugador que tuvo un breve paso por la pensión sabalera en su etapa formativa se ganó rápidamente la confianza de un Medrán que le dio minutos desde el banco en el primer amistoso en Uruguay pero que rápidamente lo colocó como titular en los cotejos de preparación frente al Paysandú FC y el propio Patronato .
En un alto en las prácticas, y en rueda de prensa que tuvo lugar el martes pasado en el Predio, Bonansea compartió sus sensaciones a esta altura de la pretemporada y con miras al debut frente al Deportivo Madryn: "Estoy muy contento, estamos en una etapa en lo que lo importante es ponernos bien porque en 3 semanas ya comienza el campeonato que es lo que más importa".
"Al plantel lo veo muy bien, estamos haciendo mucho énfasis en el armado del grupo que creo que es lo que va a responder en esos momentos en los que las cosas no salgan. Por supuesto que la idea es que siempre salga todo bien, pero la realidad es que puede haber situaciones difíciles y para eso es necesario estar fuerte como grupo y es lo que buscamos", señaló.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre lo que pretende Medrán de su tarea en ofensiva, Bonansea comentó: "Ezequiel nos pide que seamos un equipo compacto en el que cada uno de los 11 que le toca estar se mate por el compañero. En lo personal mi trabajo pasa por ocupar todo el frente de ataque y brindarme a muerte por cada pelota".
"Si hacemos las cosas así, seguramente nos va a ir bien. He tenido varias temporadas buenas en mi carrera pero creo que en materia de goles la del año pasado fue sin dudas una de las mejores", agregó el nacido en Villa Gobernador Gálvez.
Más adelante en la charla con los medios, y respecto de la etapa que le tocó atravesar en la pensión de Colón, Alan Bonansea reveló: "Es algo hermoso para mí volver a estar en Colón después de haber tenido esa etapa en inferiores. Lo tomo con mucha responsabilidad porque uno de chico soñaba con estar acá y hoy haberlo conseguido me pone muy orgulloso tanto por mí como por mi familia".
"Después adentro de la cancha trato de acomodarme a lo que me pide el técnico y a lo que el equipo necesite de mí. Soy de los que piensa que uno tiene que brindarse por completo para que las cosas funcionen" destacó el delantero ex Patronato.
Respecto de la chance de volver a compartir ataque con Julián Marcioni, repitiendo lo sucedido en 2025 en la capital entrerriana, Bonansea manifestó que "es muy lindo volver a coincidir con él porque claramente ya nos conocemos, los dos nos hemos asistido y hemos hecho goles juntos. Más allá de esa ventaja hay que trabajar mucho para encontrar ese mismo funcionamiento con los otros compañeros".
Bonansea destacó la importancia de conformar un buen grupo. Foto: Guillermo Di Salvatore.
"En lo personal me siento muy bien físicamente y voy por más, en este Colón que se armó hay una muy buena competencia en el puesto del 9 y esto está bueno porque a uno lo potencia. Los tres lo tomamos de la misma manera y eso sirve porque nos da un plus a cada uno y nos hace mejores jugadores", dijo el 9 sabalero.
En el final, consultado sobre las metas que se trazó a nivel individual y desde lo grupal, el goleador que llegó a Santa Fe a principios de enero manifestó: "El objetivo de la pretemporada es ponernos a punto desde lo físico y agarrar ritmo futbolístico en estas semanas finales que quedan antes del debut. Después para el año las metas son claras y todos las hemos dicho".
"Me siento cómodo con la idea ofensiva que propone el entrenador, yo no hablo de goles porque priorizo lo grupal y porque creo que eso llega solo. Soy un jugador aguerrido que va a pelear todas las pelotas y quiero que el hincha se sienta identificado conmigo" sentenció Bonansea en el final de la charla.