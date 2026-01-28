El 9 titular de Medrán

Alan Bonansea: "Soy un jugador que las pelea a todas, quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"

El centrodelantero que llegó desde Patronato y se ganó su lugar en el 11 inicial en los amistosos de pretemporada se mostró entusiasmado con su llegada a Santa Fe y conforme con los trabajos de puesta a punto que vienen realizando en el Predio. Prometió esfuerzo y aseguró que prioriza la cuestión grupal: "Puede haber situaciones difíciles y para eso es necesario estar fuerte como plantel", aseguró.