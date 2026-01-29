Marcó 2 goles en la pretemporada de Colón

Lucas Cano: "Es importante arrancar con todo desde la primera fecha"

El futbolista surgido de Argentinos Juniors y que viene del Táchira de Venezuela tuvo buenas presentaciones en los amistosos y se mete en la discusión por un lugar en la ofensiva de Colón. “Tenemos cantidad y calidad de opciones en ataque y va a jugar el que Medrán vea mejor”, señaló. Rasmussen llega el lunes y a Lago lo quiere Peñarol.