Lucas Cano: "Es importante arrancar con todo desde la primera fecha"
El futbolista surgido de Argentinos Juniors y que viene del Táchira de Venezuela tuvo buenas presentaciones en los amistosos y se mete en la discusión por un lugar en la ofensiva de Colón. “Tenemos cantidad y calidad de opciones en ataque y va a jugar el que Medrán vea mejor”, señaló. Rasmussen llega el lunes y a Lago lo quiere Peñarol.
Cano valoró la pretemporada que viene realizando Colón. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Siendo una de las 14 caras nuevas que tiene Colón de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional, Lucas Cano es uno de esos futbolistas que llegó a Santa Fe con el objetivo de ganarse un lugar y aportarle gol al Colón que están armando Ezequiel Medrán, Diego Colotto y compañía.
Con 30 años de edad pero una dilatada trayectoria que comenzó en La Paternal y cuenta con experiencia en Primera, en el ascenso y en el exterior, Cano arrancó con el pie derecho su ciclo con la camiseta rojinegra, anotándose en la red en los primeros 2 amistosos que jugó Colón en Uruguay y mostrándose siempre peligroso y cerca del gol.
Esta virtud lo llevó a ganar terreno en la consideración del DT sabalero, quien lo tiene muy en cuenta como opción de recambio en una línea ofensiva con varios nombres que combinan características, experiencia y jerarquía.
En un alto en la preparación que continúa en el Predio 4 de Junio, Lucas Cano conversó con los medios santafesinos haciendo un balance personal y grupal de lo hecho hasta el momento, con 2 semanas por delante antes del debut por los puntos ante Madryn.
En primera instancia, el delantero comentó que “estos partidos sirven para ver cómo estamos tanto en lo futbolístico como en lo físico. La pretemporada sirve para prepararnos para los partidos que vienen, para arrancar de la mejor manera el 14 de febrero".
"En lo personal sé que llego a un gran club que no tiene que estar en segunda división porque tiene mucha historia y tiene que volver a estar donde merece. Sabemos lo que es Colón y trataremos de dar todo partido a partido. Es un torneo muy difícil en el que hay que ir partido a partido y donde se define por detalles. Es importante arrancar desde la primera fecha con todo”, agregó.
Respecto del contacto con el entrenador y el armado del grupo, el ex jugador de Argentinos reveló: “Cuando llegué Ezequiel me pidió que juegue en todo el frente de ataque. En lo que él me necesite obviamente voy a tratar de sumar mi granito de arena. Puedo jugar tranquilamente de nueve o como segunda punta y mi objetivo es sumar muchos minutos para demostrar lo que vine a hacer a este club".
"No se si candidatos pero sabemos que somos un gran equipo, que hay buenos jugadores de mucha trayectoria. Todos acá tenemos en claro lo importante que es para nosotros cumplir el objetivo que todos queremos. También sabemos que hay muchos equipos que se están armando bien y que es una categoría muy difícil pero nosotros daremos pelea para cumplir el objetivo” sentenció.
Siguiendo por esta línea, y consultado por su situación personal y este nuevo desafío que asume en Colón, Cano manifestó: “Me voy sintiendo bien, de menor a mayor. La realidad es que no venía tan bien físicamente pero en las dos primeras semanas que estuve me fui sintiendo mucho mejor".
"Hace tiempo que no tenía una pretemporada así y la idea es tratar de seguir de esta manera para llegar en óptimas condiciones al primer partido. En la Primera Nacional se juega mucho más al roce, con mucha fricción e intensidad", aportó el delantero.
"Si bien ahora vengo de Venezuela ya jugué durante varios años en la categoría en equipos importantes como San Martín de Tucumán, Güemes o Chacarita así que sé muy bien de qué se trata y también trato de aportar esa experiencia”, completó.
En el final, y en referencia a la competencia que hoy tiene por un lugar en el ataque sabalero, Cano destacó: “No tengo dudas de que va a jugar el que esté mejor. Sabemos la cantidad y la calidad de los jugadores que hoy tenemos en la parte ofensiva. Somos varios los que estamos peleando el puesto, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y después el que decide es Ezequiel”.
Rasmussen llega el lunes
Tras haber cerrado el acuerdo tanto con el jugador como con Godoy Cruz, club dueño de la ficha, el marcador central Federico Rasmussen tiene todo acordado para transformarse en las próximas horas en el 15° refuerzo del plantel de Colón que afrontará la nueva temporada de la Primera Nacional.
Tras varias semanas de intensas negociaciones tanto con el entorno del defensor de 33 años como con la dirigencia del tomba, la insistencia de Medrán y Colotto fueron fundamentales para que el ex jugador de Sarmiento llegue a Santa Fe para convertirse en el central zurdo que faltaba para terminar de completar el bloque defensivo.
Rasmussen volverá a conformar dupla de centrales con Pier Barrios.
De no mediar inconvenientes, el nacido en Coronel Dorrego estará llegando a Santa Fe durante el fin de semana para el lunes someterse a la revisión médica correspondiente y luego firmar su contrato con Colón, a préstamo por una temporada.
Pese a la llegada de Rasmussen, la entidad del barrio Centenario no se retira del mercado de pases, ya que se sigue trabajando para concretar el arribo del volante mixto que venga a ocupar el lugar que dejó vacante Nicolás Talpone con su salida a Estudiantes de Río Cuarto.
Siendo una de las figuras de Colón en la pretemporada y elegido por Medrán como una de los referentes en el sector ofensivo del equipo que irá por el ascenso, Ignacio Lago es hoy por hoy uno de los futbolistas más importantes que tiene el plantel sabalero que trabaja en la puesta a punto en el Predio 4 de Junio.
Asimismo, la situación contractual de Lago asoma como un tema que ocupa a la dirigencia sabalera, ya que su vínculo finaliza el 31 de diciembre próximo y todavía no hay acuerdo para su renovación.
Lago fue una de las figuras de Colón en Uruguay. Foto: Fernando Nicola.
En este contexto, en las últimas horas el director deportivo de Colón, Diego Colotto, recibió una llamada desde el entorno de Ignacio Lago para trasladar la intención de Peñarol de Montevideo de hacerse con los servicios del delantero.
De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el mánager sabalero se comprometió a derivar el pedido a la dirigencia rojinegra para que desde Santa Fe le pongan precio a una operación que podría darse mediante un préstamo y una opción de compra.
El deseo de uno de los gigantes del fútbol sudamericano es contar con Lago para la próxima edición de la Copa Libertadores, propuesta que seduce y que abre el interrogante sobre el futuro del ex Almirante Brown en Santa Fe.