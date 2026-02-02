Medrán ya cuenta hasta ¡16!: Se sumaron Rasmussen y Agustín Toledo
El marcador central que viene de Godoy Cruz y el volante mixto que llega desde Temperley arribaron a Santa Fe, conocieron a sus nuevos compañeros y completaron los trámites de rigor antes de sumarse a la recta final de la pretemporada en el Predio. A 12 días del debut…¿Colón va por algo más o se retira del mercado?
Toledo y Ramussen, las 2 caras nuevas del Colón 2026. Foto: Carolina Niklinson.
Desde el inicio mismo del mercado de pases, cuando Ezequiel Medrán junto con Diego Colotto y la dirigencia que lidera José Alonso comenzaron a pergeñar el plantel de Colón que disputará la temporada 2026 de la Primera Nacional marcaron como una necesidad la de contar con, al menos, un marcador central de perfil zurdo para armar una zaga donde los dos protagonistas jueguen con su pierna hábil.
Con la permanencia de Thaller más el arribo de Pier Barrios y Sebastián Olmedo, el sabalero cubrió de buena manera el puesto del primer marcador central, quedando pendiente el otro lugar en la dupla de zagueros.
A mediados de diciembre, parecía que Colón ocupaba ese lugar con Leonel González, el defensor de Melgar que estuvo cerca de venir a Santa Fe para volver a hacer dupla con Pier Barrios pero que terminó eligiendo otro destino.
Rápidamente y en aquel entonces apareció como opción la de otro conocido por el ex Belgrano: Federico Rasmussen. Con 33 años de edad y más de 1.90 de altura, era un nombre de peso para la categoría cuya salida de Godoy Cruz no resultó para nada sencilla.
Este lunes, y después de varias semanas de intensas negociaciones, el ex jugador de Sarmiento de Junín arribó a la ciudad de Garay para conocer a sus nuevos compañeros, realizarse la revisión médica y firmar su contrato a préstamo por una temporada.
Con Rasmussen, Medrán completa su bloque defensivo con 2 jugadores por puesto y con el zaguero central de pierna izquierda que tanto quería. Por jerarquía, voz de mando y el hecho de haber compartido buenas temporadas con la camiseta del Tomba, la dupla Barrios-Rasmussen asoma como una garantía en la última línea del Colón que se viene.
Distinto a lo sucedido en defensa, la necesidad de incorporar un volante mixto con dinámica y buen pie surgió en Colón con la pretemporada en marcha. La ida a préstamo de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto obligó a Medrán y compañía a salir al mercado a ocupar esa vacante con un futbolista que llegue a competir por el puesto con Muñoz, Antonio y Lértora.
Apenas una semana del insólito episodio protagonizado por Kevin López, el sabalero también sumó este lunes a Agustín Toledo, jugador con las características mencionadas que viene de Temperley y que supo ser campeón en 2023 con Rosario Central.
Agustín Toledo llegó a Santa Fe para firmar con Colón. Foto: Carolina Niklison
En una operación que se resolvió rápidamente, Colón adquiere por un año a un Toledo que al igual que Rasmussen llega con varias semanas de pretemporada en su anterior club y que ahora deberá acoplarse a las órdenes del DT rojinegro y a sus nuevos compañeros.
Con estos dos nombres, la institución del barrio Centenario alcanza la línea de 16 caras nuevas en este mercado y dejando abierta una duda: ¿va por algo más o se queda con lo que tiene hoy a 11 días del estreno con el Deportivo Madryn?
Momentos antes de iniciar el proceso de revisión médica previo a la firma de su contrato, el defensor Federico Rasmussen habló con los medios y compartió sus sensaciones a horas de arribar a Santa Fe: “Estoy muy contento de estar acá. Por ahí algunas negociaciones son más complejas que otras pero se pudo resolver de buena manera y acá estamos con muchas ganas.de ya poder sumarme al grupo".
"Hoy conocí a todos, al cuerpo técnico, a alguno de los chicos del plantel. Vengo con ganas de poder sumarme con ellos cuanto antes y adaptarme no solo a ellos, sino a la idea que tiene el cuerpo técnico”, agregó.
Posteriormente, consultado por el tiempo que demoró en definir su futuro, el hombre que viene de Godoy Cruz señaló que “estas etapas de negociaciones son así. En este caso todo estaba en manos de mis representantes así que yo trataba de mantenerme al margen y tranquilo".
Rasmussen se hizo la revisión médica previa a firmar con Colón. Foto: Carolina Niklison
"Mientras tanto venía haciendo la pretemporada con Godoy Cruz desde el 9 de diciembre así que me parece que estamos bien. Solo queda sumarme rápido al grupo para adaptarme rápidamente a ellos y aportar mi granito de arena”, aclaró.
Asimismo, y en referencia a los motivos que lo llevaron a inclinarse por la propuesta que recibió desde Santa Fe, el ex Sarmiento de Junín reveló: “Colón es un club importante, un club que está donde no merece y desde mi lado quiero aportar mi granito de arena para poder ponerlo en donde se merece".
"A Pier lo conozco y me llamó un par de veces en esta semana. Es un gran jugador y una gran persona y me comentó que se está formando algo bueno con jugadores con buenas características. Yo vengo a aportar lo mío con humildad y con muchas ganas” dijo sobre el pasado en común con el nuevo capitán sabalero.
Más adelante en la rueda de prensa, y en relación a la condición de candidato con la que Colón iniciará el campeonato el 14 de febrero ante Madryn, Rasmussen señaló: “Yo eso lo tomo de la mejor manera. Sabemos que vamos a tener que afrontar mucha presión pero no le esquivamos a eso. Yo personalmente estoy contento de afrontar este desafío y con muchas ganas".
"La Primera Nacional es un torneo muy duro, como lo son todos en el fútbol argentino. Ningún rival te regala nada y este año no va a ser la excepción y esperemos que nos vaya de la mejor manera” analizó sobre el torneo que arranca en un par de semanas.
En el final, y dejándole su mensaje al simpatizante sabalero, la flamante incorporación del plantel rojinegro expresó: “La idea era poder sumarme cuanto antes para adaptarme rápidamente a ellos porque hay muchos chicos nuevos de muy buenas características que tienen un recorrido importante y yo vengo a aportar lo mío con total humildad y con muchas ganas".
"Estaba ansioso por poder acoplarme rápido al grupo y trabajar a la par de ellos. Al hincha solo queda pedirle que nos acompañe, que sé que eso lo viene haciendo siempre y que nosotros de nuestro lado vamos a dar el máximo para poner a la institución de nuevo en Primera” dijo Rasmussen antes de entrar a hacerse los exámenes médicos de rigor.