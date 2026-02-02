Ambos llegan a préstamo por una temporada

Medrán ya cuenta hasta ¡16!: Se sumaron Rasmussen y Agustín Toledo

El marcador central que viene de Godoy Cruz y el volante mixto que llega desde Temperley arribaron a Santa Fe, conocieron a sus nuevos compañeros y completaron los trámites de rigor antes de sumarse a la recta final de la pretemporada en el Predio. A 12 días del debut…¿Colón va por algo más o se retira del mercado?