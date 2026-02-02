Kevin López, el volante que estuvo en Colón unas horas, consiguió equipo
El mediocampista llegó a Santa Fe, se entrenó con Colón y quedó a un paso de firmar, pero frenó todo por un llamado de Instituto. Cuando intentó retomar, el Sabalero lo descartó y cerró con San Martín (T).
Kevin López cerró destino después de una historia marcada por idas y vueltas que, en Santa Fe, dejó una escena difícil de digerir: el volante llegó a Colón, trabajó con el plantel y parecía listo para sumarse, pero su continuidad duró apenas unas horas antes de que cambiara el rumbo de la negociación.
El pase de López pertenece a Independiente y venía de un préstamo en Atlético Tucumán durante 2025. Al no entrar en la consideración del Rojo, se abrió la posibilidad de una nueva cesión y Colón avanzó para sumarlo en la Primera Nacional.
Con el acuerdo encaminado, el jugador se presentó en Santa Fe y participó de un entrenamiento junto al grupo. En ese punto, el vínculo estaba prácticamente encaminado, pero un llamado desde Instituto alteró el escenario y frenó la firma.
De la marcha atrás al cierre en Tucumán
Ante la chance de jugar en Primera División, López intentó renegociar condiciones con Colón. La respuesta del club fue negativa y el pase se desactivó. Instituto, por su parte, perdió impulso en la gestión tras la salida del entrenador Daniel Oldrá, quien había pedido su contratación.
Con esa alternativa caída, trascendió que el volante buscó reabrir el diálogo con el Sabalero, pero en Santa Fe ya habían decidido no retomar la operación. Hubo también un sondeo de Quilmes, donde se formó, que no prosperó.
La resolución llegó con un nuevo préstamo: Kevin López jugará en San Martín de Tucumán, máximo rival de Atlético, el equipo en el que se desempeñó el último año. El mediocampista seguirá así su carrera en la Primera Nacional.