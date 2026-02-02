Fin de la novela

Kevin López, el volante que estuvo en Colón unas horas, consiguió equipo

El mediocampista llegó a Santa Fe, se entrenó con Colón y quedó a un paso de firmar, pero frenó todo por un llamado de Instituto. Cuando intentó retomar, el Sabalero lo descartó y cerró con San Martín (T).