El presidente habló y repartió

Colón: Rasmussen, Toledo, los “palitos” de Alonso y una persiana que empieza a cerrarse

El zaguero llega a Santa Fe, Toledo lo hará el lunes y no habría más incorporaciones, salvo que alguien se vaya (que no es Lago). José Alonso criticó a la anterior gestión, al accionar de Platense por la venta de Picco y a Kevin López. También habló del la salida del “Pulga”.