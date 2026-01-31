Colón: Rasmussen, Toledo, los “palitos” de Alonso y una persiana que empieza a cerrarse
El zaguero llega a Santa Fe, Toledo lo hará el lunes y no habría más incorporaciones, salvo que alguien se vaya (que no es Lago). José Alonso criticó a la anterior gestión, al accionar de Platense por la venta de Picco y a Kevin López. También habló del la salida del “Pulga”.
José Alonso, el presidente sabalero, Colotto y Medrán. El plantel está casi listo. Manuel Fabatía
Con la llegada de Federico Rasmussen a Santa Fe y la de Agustín Toledo, el volante que se convirtió en la última incorporación – hasta ahora – del plantel que conduce Ezequiel Medrán, Colón va tomando forma casi definitiva y todavía con dos semanas por delante para el inicio del extenuante torneo de la Primera Nacional.
Por otra parte, la dirigencia rojinegra descartó de plano la posibilidad de que Ignacio Lago se vaya a Uruguay para jugar en Peñarol. La oferta que hizo el club uruguayo, que participará en la Libertadores de este año, fue por un préstamo con cargo y con opción, pero Lago es un jugador clave para la estructura futbolística de Colón, se quiere quedar en Santa Fe y ahora viene la renovación de su vínculo, que vencerá en diciembre de este año.
Para ello, hay negociaciones de la dirigencia sabalera con el representante del jugador, recordando que Colón adquirió la mitad de la ficha a Talleres en 350 mil dólares y como el vínculo que se hizo en su momento fue por tres temporadas, se inició la última y hay que extenderlo de inmediato. En eso está Colón, a sabiendas de la importancia de Lago para esta campaña que se va a iniciar el 14 de febrero, como así también para que redunde en un beneficio económico para el club.
A propósito, el presidente José Alonso señaló en una entrevista con La Primera de radio Sol Play 91.5, que “históricamente, nosotros nos basamos en tres partes del 33 por ciento para el logro de recursos. Un 33 por ciento de lo que aportan los socios y la venta de abonos; otro 33 por ciento de la TV y el restante 33 de la venta de jugadores”. Sin dudas que estos dos últimos ítems se han caido considerablemente, más allá de que Colón todavía tiene que cobrar lo de Picco (Platense le debe lo anterior y lo actual por la venta del jugador al fútbol brasileño) y algo de Forneris que le debe Racing. De la TV, es poco lo que se recibe y la negociación para este año aún está en plena ejecución. Hoy los clubes de la Primera Nacional apenas perciben 40 millones de pesos mensuales, lo que constituye una “migaja” para lo que es el presupuesto de un plantel profesional.
“Tenemos una deuda que nos condiciona”
En esa entrevista con La Primera, Alonso volvió a criticar a la anterior gestión, dijo que “es una mentira total lo de los 55 juicios que ellos dijeron que nosotros les dejamos” y redobló la apuesta diciendo que “lo que no dijeron, es que les dejamos 300 mil dólares para que solucionen el problema de Espínola, para que le paguen al jugador y así evitar la inhibición. Y no lo hicieron”.
Además, señaló que “nos encontramos con una gran cantidad de cheques que se libraron a fecha y que seremos nosotros los encargados de cubrir”, direccionando claramente la crítica a la anterior conducción encabezada por Víctor Francisco Godano.
A propósito de esto último, en la reunión de comisión directiva de hace un par de semanas hubo una propuesta por parte de la minoría de juntar a la tesorería actual con la anterior, además de representantes de las sindicaturas entrante y saliente por la minoría, con el fin de aclarar todos los puntos que sean necesarios. Y que esto se convierta en una costumbre para los próximos cambios de mando en el club. ¿Con qué objetivo?, evitar lo que se viene dando sistemáticamente: que el que entra le echa la culpa al que sale; y así, sucesivamente.
Volviendo a las declaraciones de Alonso, dijo que “el que se pone la camiseta de Colón tiene que saber que pesa distinto. Colón es uno de los 12 o 14 clubes más grandes del fútbol argentino”, señaló, remarcando que buscan jugadores que incomoden al rival desde la presencia y el carácter. “Un campeonato largo se juega dentro y fuera de la cancha, con mucho poder económico en algunos clubes, por eso hay que tener solvencia y experiencia”, agregó.
El presidente sabalero reconoció que el club atraviesa meses difíciles, pero insistió en la necesidad de ordenar las cuentas. “Hoy necesitamos estabilidad, y la estabilidad se genera cuando el recurso que uno gasta está relacionado con el recurso que ingresa. Hoy tenemos una deuda que nos condiciona”, explicó.
En esa línea, aseguró que la prioridad es evitar decisiones irresponsables: “Sin hacer locuras. Habrá que mejorar y arreglar cosas, pero siempre con sencillez y de acuerdo a los ingresos”. Alonso destacó que el objetivo es alcanzar un equilibrio que permita funcionar sin que la deuda condicione la vida institucional del club.
“La deuda no es conveniente institucionalmente. Lo importante es que no sea condicionante del funcionamiento del club, y eso es lo que nos está pasando ahora”, advirtió.
“Platense no nos pagó nada”
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista estuvo vinculado a Leonel Picco, jugador del cual Colón posee el 30% del pase. Alonso apuntó directamente contra Platense por incumplimientos económicos.
“Platense no nos pagó ni un peso, nada. Nos debe el uso de la opción de Picco y ahora también la venta”, afirmó, y agregó que los reclamos realizados no han tenido respuesta. “Uno reclama, pero parece que caen en saco roto”, lamentó, dejando en claro la preocupación por ingresos que el club necesita.
De acuerdo a lo que se pudo saber, Colón debería cobrar unos 800.000 dólares en total (por el uso de la opción y por el porcentaje de la venta que realizó Platense”. “Y algo más, también”, fue la respuesta de José Alonso, cuando se le mencionó el monto de la deuda.
El caso José Neris
Otro tema que generó fuerte malestar fue la situación de José Neris, donde Alonso habló de un “problema muy serio” con el representante del jugador, Sebastián Taborda, de Uruguay.
El dirigente explicó que la operación para transferir al futbolista a América de Cali estaba prácticamente cerrada. “Inclusive estaba firmada, la presidenta del club había firmado, y el chico se negó”, detalló. Se trataba de un préstamo con opción de compra directa.
Alonso cuestionó las declaraciones previas del jugador sobre su deseo de ayudar a Colón y calificó su negativa como “absurda”. “Son ingresos muy importantes para el club y vamos a ver qué medidas vamos a tomar”, advirtió. A propósito, hay que recordar que Colón pagó mucho dinero por Neris (algo más de 700 mil dólares) y que debió reconvenir la operación para terminar de pagarlo en cuotas y evitar la posible futura inhibición.
La salida del Pulga Rodríguez
Alonso también se refirió a la salida de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, uno de los ídolos recientes del club. Confirmó que el jugador quería continuar, pero que la decisión deportiva fue no renovarle. “Ezequiel Medrán se lo dijo personalmente, y también Diego Colotto. Son decisiones que hay que tomarlas”, explicó, aunque destacó el respeto y el vínculo personal que mantiene con el futbolista. “Es un líder, una persona a la que vamos a respetar históricamente”, afirmó.
Luis Miguel Rodríguez, llegó a un acuerdo con el club para rescindir el contrato. Foto: Manuel Fabatía.
Además, adelantó la intención de organizar una despedida: “Le dije que tiene la cancha a disposición para traer a sus compañeros, todos los que fueron campeones”. En cuanto al aspecto económico, descartó conflictos: “Fue muy ecuánime y muy sensata para los dos lados”.
A Kevin López lo “aniquiló”
José Alonso calificó lo sucedido con Kevin López como un episodio que “ensucia al fútbol argentino”. El presidente explicó que el jugador mantenía conversaciones avanzadas con el club desde hacía tiempo y que su llegada estaba prácticamente cerrada.
Kevin López, un jugador que se portó muy mal con Colón y que Instituto tampoco lo quiso. Foto: Archivo.
“Este chico venía charlando con nosotros hace mucho tiempo. Tenía que venir el lunes y llegó el domingo. Durmió en el hotel, desayunó y se movió en el predio al margen del plantel porque al mediodía tenía que hacerse la revisación médica. Estaba todo hecho y hasta redactado el contrato”, sostuvo, remarcando que desde la institución se cumplieron todos los pasos correspondientes.
La situación tomó un giro inesperado cuando, tras presentarse a entrenar con el plantel sabalero, López decidió abandonar la ciudad luego de recibir una supuesta propuesta de Instituto de Córdoba. Para Alonso, el hecho excede lo deportivo y plantea un problema más profundo. “Si dejamos avanzar esto en el fútbol, vamos a perder identidad. Me parece una aberración hasta institucional”, afirmó.
En ese marco, el presidente rojinegro señaló que se comunicó con su par de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, y expresó su disconformidad. “Hablé con el presidente de Instituto y me pareció una desconsideración. Es una aberración”, insistió. No obstante, aclaró que desde el club cordobés intentaron despegarse de la maniobra: “Me dijo que no sabía nada, que me iba a llamar y que consideraba que era una falta de respeto”. Luego, con el paso de las horas, se comprobó que Instituto desistió por completo de su contratación para evitar un problema con Colón, aduciendo que se vieron sorprendidos en la buena fe.
“El que no quiera estar, que no esté”
Alonso también fue tajante respecto a la postura del club ante este tipo de situaciones: “La persona que no quiere estar, que no esté”, sentenció, dejando en claro que Colón no forzará la continuidad de ningún jugador que no tenga la convicción de vestir la camiseta.
Finalmente, el dirigente remarcó que la responsabilidad no recae en la institución santafesina. “No es responsabilidad nuestra porque hicimos todo lo que había que hacer”, concluyó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre prácticas que, según advirtió, deterioran las bases del fútbol argentino.