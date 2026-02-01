Colón: a lo sumo, un volante ofensivo más y Medrán tendrá plantel completo

Con Federico Rasmussen y Agustín Toledo, Ezequiel Medrán ya empieza a completar el plantel sabalero con vistas a la temporada que dará comienzo el 14 de febrero y que apenas tendrá un parate de quince días cuando termine la primera rueda.
Federico Rasmussen llegó a Santa Fe y el volante Agustín Toledo lo hará este lunes. En principio, con lo que hay está bien pero surge la alternativa de un mediocampista creativo que se está evaluando.
El certamen de la Primera Nacional comenzará el 14 de febrero y tendrá dos ruedas de 18 fechas cada una. La primera se extenderá hasta el 13 de junio, mientras que la segunda irá del 27 de junio al 24 de octubre. Las instancias decisivas por el ascenso se jugarán entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre, es lo que informó la Afa en los últimos días.
Surgió también la posibilidad de incorporar a un volante ofensivo y eso se está analizando. Las reservas económicas no son muchas, se está haciendo un esfuerzo importante para la conformación de un plantel nuevo (todos los jugadores han llegado a préstamo) y en estas horas se terminará de definir también este caso.
Con Rasmussen, Medrán tendrá el clásico “dos por puesto” que se puso como objetivo. Para el puesto de marcador central, contará con Pier Barrios, el citado Rasmussen, el paraguayo Olmedo y Nicolás Thaller. Además, también está el juvenil Zahir Ibarra, que ya tuvo minutos de rodaje con Medrán el año pasado.
Por su parte, Toledo llega para suplir la salida de Nicolás Talpone, que se fue a Estudiantes de Río Cuarto a préstamo. Posiblemente pelee un lugar con Ignacio Antonio, que ha dejado muy buena impresión en los amistosos que se jugaron en Paysandú, sobre todo el primero ante Miramar Misiones.
De todos modos, puede ser una alternativa para jugar por afuera. En la posición de carrilero por derecha está jugando Marcioni y el que entra como alternativa es Sarmiento. Por izquierda arrancó Lago, luego tuvo la chance el pibe Conrado Ibarra, de buena actuación contra Paysandú Fútbol Club y también se lo vio a Godoy en ese lugar, aunque en el primer partido fue titular como media punta detrás de Castro, que empieza a perder el puesto con Bonansea.
Por otra parte, Santino González, Gabriel Lovato, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, todos juveniles de Colón, fueron convocados para entrenarse con la Selección Argentina Sub 20 del ascenso, bajo la supervisión de Claudio Gugnali, en el predio Lionel Andrés Messi.
El equipo de reserva de Colón que dirige Alejandro Russo (de pasado en Estudiantes de La Plata y en varias oportunidades trabajando como entrenador junto a Darío Franco y también con Roberto Sensini, dos ex técnicos rojinegros) debutará este martes en el torneo Proyección, a las 17, enfrentando a Estudiantes de La Plata en el predio 4 de Junio, mientras que su estreno de visitante será en la segunda fecha ante Defensa y Justicia, el jueves 12 de febrero.
Volviendo al plantel principal, se va esbozando una posible formación titular por parte de Ezequiel Medrán, al menos en la mayoría de los puestos. Budiño será el arquero del debut. En el fondo, Peinipil, Barrios, Olmedo y Castet pican en punta, aunque habrá que ver lo que puede aportar Rasmussen cuando empiece a entrenar con sus nuevos compañeros. En el medio, Marcioni, Muñoz, Antonio y la duda respecto del volante por izquierda, puesto en el que Lago y Conrado Ibarra hacen méritos para estar. En realidad, Lago será un titular seguro, ya sea jugando por izquierda o de media punta y el más adelantado será Alan Bonansea, que parece ganarle la pulseada a Castro.
En cuanto a Deportivo Madryn, el primer rival que tendrá el equipo sabalero, finalizó su semana de preparación en Buenos Aires con la realización de varios partidos amistosos. Uno de ellos fue ante Acasusso y el equipo alistó a Bonnin; Sosa, Giacopuzzi, Ortiz, Martínez, Cosi, Recalde, Ospitaleche, Barrientos, Cuero, Silba. En el segundo partido, Cristian Díaz mandó a la cancha a Montero; Dionisio, Gutiérrez, Godoy, R. Ayala, Montagna, Yossen, Calleros, Jara, Peinipil y Bonacci.
Luego de este primer partido ante Deportivo Madryn (sábado 14 a las 20 en el Brigadier López), a Colón lo espera el viaje a Salta para enfrentar a Central Norte (domingo 22) y después recibirá a Ferro en Santa Fe (sábado 28) en las tres primeras fechas de un torneo duro, largo y en el que los sabaleros tendrán la obligación de pelearlo, borrando desde el arranque la pésima imagen que dejaron el año anterior con la pésima campaña.