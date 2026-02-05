“El plantel está completo”, dicen en
Colón con el mercado aún abierto
Curcio se va a jugar a Ecuador y existieron chances de sumar un volante ofensivo y un delantero. En principio, se cierran las persianas, salvo que aparezca algo seductor antes de que cierre el libro de pases.
Ezequiel Medrán habla y Diego Colotto escucha. El plantel se armó de manera rápida, con 16 caras nuevas. Tiempo de trabajo no faltó.
Ya con Rasmussen y Toledo entrenando normalmente con sus compañeros, el plantel de Colón parece estar completo. Al menos, así lo señalan los dirigentes, más allá de que existió una posibilidad para incorporar a un jugador que iba a ocupar el puesto de otro que está en la consideración del técnico pero con chances de irse.
Si bien los dirigentes no quisieron señalar nada al respecto, lo que se habría evaluado en su momento fue la chance para que Castro siga su carrera en otro club (lo pretendía Chacarita, por ejemplo) y lo reemplace Nicolás Ferreyra, el delantero de Gimnasia de Mendoza al que Medrán conoce muy bien y que ha perdido un poco de terreno con las incorporaciones que se le hicieron al plantel que dirige Ariel Broggi.
Esta posibilidad surgió al margen de otro futbolista que seguirá su carrera en el exterior: se trata de Nahuel Curcio, el delantero que había retornado al club y que ahora continuará su carrera en el Vinotinto Fútbol Club, que milita en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano.
“El plantel está completo y es lo que conversamos con Diego Colotto y con Ezequiel Medrán”, es lo que confían los dirigentes a El Litoral, aunque ya se sabe cómo son estas cuestiones del fútbol cuando se encuentra abierto un mercado de pases: hasta último momento pueden surgir posibilidades que hagan cambiar de opinión.
“Tenemos el presupuesto completo y deberíamos rascar mucho la olla para incorporar a alguien más”, dicen los directivos sabaleros, a sabiendas de que están encontrando una muy buena respuesta en la masa societaria (la venta de palcos y plateas ha sobrepasado las expectativas), más allá de la mala campaña del año pasado y estos cuatro meses sin fútbol para muchos de los equipos que juegan en la máxima categoría de ascenso.
A propósito, los dirigentes de los clubes de la Primera Nacional están esperando las novedades que lleguen desde Buenos Aires – más puntualmente desde Afa – para saber si habrá o no televisación de los partidos. Por el momento, el acuerdo se hace esperar, pero daría la impresión de que el inicio del torneo está garantizado para el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando Colón reciba en su estadio la visita de Deportivo Madryn.
Federico Rasmussen es una de las últimas incorporaciones al plantel sabalero. ¿Se gana un lugar como segundo marcador central?. Foto: Carolina Niklison
Los “magros” 40 millones de pesos que se recibían el año pasado, pretenden ser aumentados y esa es la promesa que hizo la conducción de la Afa. En el caso de Colón y para entender lo de “magro”, el ingreso de la TV apenas constituía el 20 por ciento del presupuesto del plantel del año pasado, que rondaba los 200 millones de pesos. La mayor parte del dinero salía de la contribución societaria y la venta de abonos, porque tampoco fue bueno el ingreso por venta de jugadores ya que Platense le está debiendo alrededor de 900 mil dólares en total por el pase de Picco (no pagó el dinero del uso de la opción ni tampoco el que le ingresa por la venta del futbolista al fútbol brasileño, pues Colón se quedó con el 30 por ciento del pase).
El equipo que Medrán empieza a perfilar
En cuanto al equipo, se viene perfilando una formación titular aunque todavía hay puestos por definir. Budiño será el arquero titular (Paredes está en un mano a mano con Tomás Giménez para ser suplente y con chances de ganarse la confianza del entrenador). En el fondo Peinipil, Pier Barrios y Castet están casi seguros, en tanto que restaría definir el segundo marcador central (Rasmussen y Olmedo con más chances que Thaller). En el mediocampo, Julián Marcioni, Muñoz e Ignacio Antonio están seguros, mientras que Ignacio Lago y Alan Bonansea son candidatos para ocupar los dos puestos de ataque.
Faltaría definir, además del segundo central, si el cuarto integrante del mediocampo es Lago y Medrán apuesta a Godoy o alguna otra alternativa para el ataque, o si Lago es el media punta que se ubique detrás de Bonansea y por izquierda elige entre Conrado Ibarra y el propio Godoy, que entró en esa posición en uno de los partidos en Uruguay.
El calendario de las cuatro primeras fechas
A todo esto, Medrán ya sabe días y horario para los primeros cuatro partidos. Su equipo debutará el sábado 14 a las 20 en el Brigadier López ante Deportivo Madryn; luego tendrá un largo viaje a Salta para enfrentar a Central Norte, el domingo 22 de febrero a las 18; a la semana siguiente recibirá en su estadio a Ferro Carril Oeste, el sábado 28 a las 20 y el sábado 7 de marzo, a las 18.30 volverá a jugar de visitante y lo hará en Resistencia, frente a Chaco For Ever.
Durante esta semana, el técnico rojinegro estuvo evaluando la posibilidad de realizar un último partido amistoso para seguir ajustando detalles pero no fue posible, por ejemplo, una revancha ante Patronato. Quizás se haga algún partido contra la reserva de Alejandro Russo (empató sin goles ante Estudiantes en el primer partido del torneo Proyección), para darle forma al equipo para el debut ante los sureños de Deportivo Madryn.