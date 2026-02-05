Hay 16 caras nuevas en el plantel

“El plantel está completo”, dicen en Colón con el mercado aún abierto

Curcio se va a jugar a Ecuador y existieron chances de sumar un volante ofensivo y un delantero. En principio, se cierran las persianas, salvo que aparezca algo seductor antes de que cierre el libro de pases.