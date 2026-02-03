El ex Temperley llega a préstamo por una temporada

Agustín Toledo: “Siempre es tentador que te llame un club como Colón”

El volante que se sumó este lunes se convirtió en el 16° y, por ahora, último refuerzo sabalero en el mercado de pases. Viene de una buena temporada con el gasolero y llega a ocupar el lugar que dejó vacante Talpone. Fue campeón con Rosario Central en 2023 y jugó en Huracán en 2024.