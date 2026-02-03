El ex Temperley llega a préstamo por una temporada
Agustín Toledo: “Siempre es tentador que te llame un club como Colón”
El volante que se sumó este lunes se convirtió en el 16° y, por ahora, último refuerzo sabalero en el mercado de pases. Viene de una buena temporada con el gasolero y llega a ocupar el lugar que dejó vacante Talpone. Fue campeón con Rosario Central en 2023 y jugó en Huracán en 2024.
"Todos quieren que Colón vuelva a donde merece" dijo Toledo al llegar a Santa Fe. Foto: Carolina Niklison
La salida para muchos sorpresiva de Nicolás Talpone, quien se fue a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto a principios de enero, obligó al cuerpo técnico de Colón y a la dirigencia sabalera a salir al mercado a conseguir un jugador más para terminar de cubrir la zona central de la mitad de la cancha.
En la política del “2 por puesto” que instauró el mánager Diego Colotto en consonancia con la directiva y con el propio cuerpo técnico, se generó la necesidad de traer otro mediocampista interno para competir por esas dos posiciones neurálgicas con los también llegados Ignacio Antonio, Matías Múñoz y Federico Lértora.
Tras el insólito episodio que tuvo como protagonista a Kevin López, Colón se movió rápidamente y en menos de una semana pudo fichar al volante que buscaba: Agustín Toledo. Nacido hace 25 años en la localidad bonaerense de Guernica, Toledo reúne las características del futbolista que el propio Medrán reconoció que buscaba en su último contacto con la prensa santafesina.
Su trayectoria
Dinámica, velocidad pero también con habilidad para trasladar el balón y filtrar pases son las virtudes de un jugador que viene de tener una temporada con mucha continuidad y buenos rendimientos con la camiseta de Temperley en la Primera Nacional. Precisamente con la camiseta del gasolero Agustín Toledo completó su etapa formativa antes de debutar como profesional en la temporada 2020.
Después de jugar 58 partidos en el ascenso, el mediocampista llamó la atención nada menos que de Miguel Ángel Russo, quien lo sumó al proyecto de Rosario Central que en diciembre de 2023 se coronaría con el título de la Copa de la Liga tras vencer a Platense en Santiago del Estero. Ese año y con la camiseta del canalla, Toledo disputó 26 partidos sin convertir goles.
Agustín Toledo jugó 33 partidos en Temperley en 2025. Foto: Carolina Niklison
Relegado en la consideración del DT, el volante emigró a Huracán de Parque Patricios, donde jugó 14 partidos por todas las competencias durante el año 2024. En 2025, Toledo decidió volver a su club de origen para disputar el torneo de la Primera Nacional, donde participó en 33 encuentros y convirtió 1 gol. En total en su carrera el oriundo de Guernica acumula un total de 131 partidos con 3 goles.
Tras hacer la mayor parte de la pretemporada con el gasolero, Toledo llega a Santa Fe a préstamo por una temporada, para ser una opción válida y de recambio para Medrán a 2 semanas del debut oficial contra Madryn en Santa Fe.
A horas de arribar a Santa Fe, y completando los exámenes médicos previos a la firma de su contrato con Colón, el flamante refuerzo sabalero dialogó con los medios y comentó: “Habíamos hablado ya en varias ocasiones para saber cómo laburan ellos y la metodología me interesó mucho".
"Más allá de eso está lo que es el club, un club muy grande, y siempre es tentador que te llame Colón. Me considero un volante posicional que le gusta ir de área a área como se necesita ahora. Me siento cómodo en ese rol de ir hacia adelante, creo que los puedo hacer de las dos formas y espero poder aportarle al equipo”, agregó.
En otro tramo de la charla, consultado sobre su trayectoria y el título conquistado con Central, Toledo recordó: “Tuve la oportunidad de jugar en Rosario y fue un año muy lindo. Esta es otra nueva etapa y vengo muy ilusionado de conocer todo lo que es el ambiente, la pasión que tiene la gente de Colón. Tengo en claro cómo lo vive el hincha y espero estar a la altura”.
Respecto de las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta de Colón en este momento del libro de pases, el ex Temperley explicó: “Primero y principal porque se mostraron muy interesados en mí. Cuando eso pasa, uno analiza lo que es la institución y demás está decir que este es un club enorme y eso me llevó a decidirme. Ahora que ya me sumé espero estar a la altura y poder dar lo mejor de mí”.
Toledo se consagró campeón con Central en 2023. Foto: Archivo.
En otro pasaje de su primer contacto con los medios santafesinos, Agustín Toledo se refirió al desafío de sumarse a un plantel nuevo con más de 15 caras nuevas. Sobre esto, reflexionó: “Eso es algo que siempre pasa, todos los años los clubes intentan reforzarse de la mejor manera".
"En mi caso ya me tocó estar con el grupo que parece muy bueno, más allá de que se armó recientemente casi de nuevo. Por lo que vi hay mucha buena onda, hay mucha unión, y creo que eso es la base fundamental para conseguir grandes cosas”, reveló.
Posteriormente, y en referencia al trabajo que deberá realizar junto a sus flamantes compañeros en la puesta a punto a menos de 2 semanas para el estreno oficial, Toledo indicó: “El técnico ya viene del año pasado y creo que la idea muchos ya la tienen. A eso hay que sumar que fue buscando a los refuerzos en base a lo que él pretendo así que creo que vamos todos en la misma sintonía".
"En lo personal me encuentro bien, venía haciendo la pretemporada con Temperley desde el 2 de enero y también jugamos varios amistosos así que llegó con ritmo futbolístico. Queda conocerme bien con mis compañeros, creo que con el día a día eso va a fluir” dijo el jugador de 25 años.
En el final, y antes de seguir con sus exámenes médicos de rigor, el nacido en Guernica le compartió su mensaje a los simpatizantes sabaleros de cara a la temporada que comienza: “Que esté tranquilo, que por lo que vi el grupo está muy unido y todos quieren que Colón vuelva a donde merece que es la Primera División".
"Yo estoy muy ilusionado como lo deben estar ellos y solo queda decirles desde acá que vamos a entregar todo para tener un gran año y lograr el objetivo”, subrayó Toledo.