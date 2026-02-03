Liga Argentina de Básquet

Colón sigue de racha: triunfazo a domicilio en Corrientes

En el inicio de una nueva gira por el norte del país, el equipo de Spies derrotó a Comunicaciones en la localidad de Mercedes para cosechar su terrcer victoria al hilo y salir del fondo de la tabla. Fue 86 a 83 con Bautista Fernández con 26 y Hans Feder Ponce con 22 como máximos anotadores del sabalero, que este miércoles visitará a Villa San Martín en Resistencia.