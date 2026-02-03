Colón sigue de racha: triunfazo a domicilio en Corrientes
En el inicio de una nueva gira por el norte del país, el equipo de Spies derrotó a Comunicaciones en la localidad de Mercedes para cosechar su terrcer victoria al hilo y salir del fondo de la tabla. Fue 86 a 83 con Bautista Fernández con 26 y Hans Feder Ponce con 22 como máximos anotadores del sabalero, que este miércoles visitará a Villa San Martín en Resistencia.
Con el triunfo en Corrientes, Colón mejoró su récord a 6-11. Foto: LNB.
En la noche de este lunes y por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet, Colón de Santa Fe consiguió un muy importante triunfo en condición de visitante tras superar por 86 a 83 a su similar de Comunicaciones en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Con este resultado, el equipo que dirige Leandro Spies acumula su tercera victoria de manera consecutiva para seguir escapando del último lugar en la Conferencia Norte de la segunda división del básquetbol nacional.
Bautista Fernández con 26 unidades y Hans Feder Ponce con 22 fueron los máximos referentes de un equipo sabalero que tuvo otra gran noche desde la línea de tres puntos con una impresionante efectividad del 48%, anotando 14 de los 29 lanzamientos que ejecutó a lo largo del partido.
En la continuidad de la gira, la formación rojinegra volverá a presentarse este miércoles por la noche, cuando visite a Villa San Martín de Resistencia en la provincia de Chaco.
En el inicio y con dos triples, Colón tomó las riendas del juego. Feder Ponce se mostraba como la alternativa en el ataque de la visita ante una defensa local que no lo podía detener. El local no encontraba el tiro externo y Colón, cuando promediaba el parcial, lo ganaba 13 a 5.
El ingreso de Pineda y Allende le dio resultado al aurinegro para recortar la diferencia, aunque el tiro de tres de la visita seguía siendo un problema. Sobre el cierre del parcial, Comu pudo correr la cancha y pasar al frente por primera vez en el juego, que terminó 22 a 20 en favor del local.
Con 22, Feder Ponce volvió a ser uno de los goleadores de Colón. Foto: LNB.
Colón entró más metido en el segundo parcial, movió bien el balón y pudo pasar al frente 27 a 26 a poco de iniciado el mismo. Comu se quedó sin gol y, a falta de seis minutos, Colón ganaba el parcial 13-7 con un buen porcentaje de Bautista Fernández (10 puntos) desde el perímetro.
Lockett volvió a ser protagonista en el rebote ofensivo y el resto acompañó con una buena circulación de balón; así el aurinegro retomó la ventaja con un buen pasaje de Machuca y pasó a ganar 39 a 36. Luego, Comunicaciones volvió a presionar bien arriba y sacó una distancia que terminó siendo de cuatro puntos al final del primer tiempo, 47 a 43.
Después del descanso largo volvieron los triples de Bautista Fernández para que la visita pase a ganar 49-48. Desconcentrado en defensa el local le dio chances a un Colón que empezó a tomar confianza y sacar una buena renta del momento con un parcial de 8-3.
La paridad se mantenía, el local tenía perdidas en la salida y así Colón sacó una ventaja de siete. El partido se hizo intenso en el final y con alternativas de protagonismo el parcial se lo llevo la visita que terminó ganando 65 a 63.
Un alto porcentaje (46%) en los tiros de tres ponía a Colón nuevamente al frente en un juego muy parejo. González (10 puntos) tuvo que dejar la cancha por dos faltas antideportivas y la rotación se hizo más corta para la visita, pero la mano de Fernández (22 puntos hasta ese momento del juego) estaba caliente y compensaba cualquier déficit ofensivo.
Federico González sumó 10 puntos en el triunfo rojinegro. Foto: LNB.
En un juego de detalles, el que menos se equivocaba era el que sacaba una pequeña ventaja. Volvieron las pérdidas en el local y Bautista Fernández las cambiaba por puntos, y así, a falta de 2.46, Colón ganaba 79 a 75. El local estaba cinco puntos abajo, pero apareció Pineda y, con un triple y un doble, lo empató en 82 a falta de 54 segundos.
En ese lapso pasó de todo y, con 3.8 por jugar y Colón arriba 86 a 83, el local tuvo la última, pero no pudo definir. Fue triunfo del Sabalero, que a lo largo del juego hizo mejor las cosas.