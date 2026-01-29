Comienza a fines de febrero

Cinco equipos de la Asociación Santafesina confirmaron su participación en la Liga Federal 2026

Gimnasia, Rivadavia, Sanjustino y los dos elencos de Esperanza competirán en la tercera categoría a nivel nacional. El torneo será protagonizado por 92 instituciones de 16 provincias. El mensana y el rojo de la capital provincial integran la Zona B de la Conferencia Litoral.