Cinco equipos de la Asociación Santafesina confirmaron su participación en la Liga Federal 2026

La Confederación Argentina de Básquet, a través de su Departamento de Competencias, informa que el pasado 23 del corriente finalizó el plazo de inscripción para La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional.
Gimnasia, Rivadavia, Sanjustino y los dos elencos de Esperanza competirán en la tercera categoría a nivel nacional. El torneo será protagonizado por 92 instituciones de 16 provincias. El mensana y el rojo de la capital provincial integran la Zona B de la Conferencia Litoral.
Concluido el análisis de la documentación presentada por las instituciones participantes, se detallan a continuación los 92 equipos inscriptos de 16 provincias a esta nueva edición de la tercera categoría, que mantiene su fecha estimada de inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.
En los próximos días, se confirmará el correspondiente formato de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.
En cuanto a los equipos de la Asociación Santafesina, se confirmó la participación de los 4 equipos que fueron semifinalistas en la última edición del certamen Pre Federal: Almagro, Sanjustino, Gimnasia y Alma de Juniors, además de la presencia de Rivadavia Juniors, quien había manifestado oficialmente su intención de competir.
De acuerdo al armado del campeonato, quedó definido que los 2 equipos esperancinos y Sanjustino serán parte de la Conferencia Centro y compartirán la Zona B con Atlético Rafaela, Atlético Sastre, María Juana, Unión y Juventud y Atlético Tostado.
Respecto de los 2 elencos de la capital provincial, el mensana y el rojo competirán dentro de la Conferencia Litoral, también como parte de la Zona B y junto a Urquiza, Quique, Sionista, Recreativo y La Armonía.
15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.
Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).
Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).
14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.
Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).
Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).
En cuanto a la conformación de los planteles, el Director de Competencias de la CAB, Sergio Guerrero, confirmó que se mantendrá el esquema utilizado en 2025, con un roster por partido de 5 jugadores mayores, 5 U21 y 2 juveniles. Además, señaló: “Los clubes podrán incluir en la lista de buena fe dos jugadores mayores y dos U21 adicionales, siempre que cuenten con dos o más años de antigüedad”.
En línea con el compromiso de la CAB con el desarrollo del básquet femenino, los clubes inscriptos deberán contar obligatoriamente con las categorías U11, U13 y U15 en la rama femenina, además de tener registradas oficialmente todas sus categorías de minibásquet y formativas en los torneos de origen.
Esta medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Directivo de la CAB, de común acuerdo con las Federaciones provinciales, en noviembre de 2023.
En materia de Infraestructura, el Director del área, Diego Gestal, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con clubes, asociaciones y federaciones: “Buscamos generar un compromiso institucional para avanzar en planes de desarrollo que permitan adaptar los estadios a la normativa vigente".
"Ponemos a disposición el Departamento de Infraestructura como una herramienta clave para encarar estos proyectos, priorizando siempre la seguridad de jugadores, espectadores y todos los actores involucrados en cada partido”, agregó el dirigente.
Gestal detalló además que, para disputar la competencia, los clubes deberán contar con vestuarios local y visitante con capacidad para jugadores y cuerpos técnicos, zonas de duchas y sanitarios, y un vestuario destinado a árbitros.
La fecha estimada de inicio de La Liga Federal 2026 se encuentra prevista entre el 26 de febrero y el 6 de marzo. La inscripción de los equipos clasificados, informados por las Federaciones y/o Regiones Deportivas, permanecerá abierta hasta el 23 de enero, mientras que en las próximas semanas se continuarán comunicando las novedades previas al comienzo de la competencia.