Se definieron los formatos de disputa para los torneos de la Asociación Santafesina en 2026
En una decisión que se tomó por votación de los clubes afiliados, la entidad local determinó cómo se jugarán los campeonatos en las diferentes categorías y en ambas ramas. En mayores masculino habrá dos certámenes con dos niveles como sucedió en 2025. Las inferiores darán inicio a la actividad el 28 de febrero y las damas repiten los campeonatos del año pasado.
Los dirigentes de los clubes santafesinos definieron cómo se juega en 2026. Foto: Prensa ASB.
En la noche de este lunes 26 de enero, y como parte de la Asamblea General Ordinaria que se desarrolló en la sede de la institución los delegados de los clubes afiliados a la Asociación Santafesina de Básquet eligieron mediante votación el formato de disputa de los torneos en ambas ramas y en las diferentes categorías para la temporada 2026.
En este marco quedó definido que el inicio de la competencia en la Primera División Masculina será el martes 10 de marzo, mientras que las divisiones inferiores tendrán el salto inicial el sábado 28 de febrero.
Respecto a las modalidades de disputa, en la categoría mayores de la rama masculina, los participantes jugarán el Torneo Apertura en dos niveles por separado (A1 y A2) en partidos a una rueda, todos contra todos. Los 8 mejores clasifican a playoffs y el resto finalizará su participación.
Gabriel Darrás, presidente de la ASB, encabezó el acto en la sede de Boulevard. Foto: Prensa ASB.
La ronda de cuartos de final será a partido único en cancha del mejor ubicado, semifinales al mejor de tres y final en cancha del mejor ubicado (también en partido único). La fecha de inicio del campeonato está prevista para el 10 de marzo y la finalización para el 16 de junio, manteniéndose los mismos días de juego que en 2025 (martes A1 y jueves A2).
Asimismo, quedó resuelto que para el segundo semestre se mantiene el Oficial con Prefederal A1 y nivel A2. En cuanto a los equipos participantes, tomando como referencia el final de la temporada anterior no estará presente Unión B y se incorpora Argentino de San Carlos.
Por su parte, en las categorías formativas de la rama masculina se resolvió que respetando el calendario CAB a Liga Federal Formativa, la primera parte será en tres o cuatro zonas, todos contra todos y a dos ruedas. Posteriormente, se disputarán los Playoffs para definir cupos en la Liga Federal.
El inicio del certamen está previsto para el sábado 28 de febrero y la finalización para el 13 de junio. La segunda etapa del año será con arrastre de puntos y cada elenco enfrenta a los equipos de las otras zonas, con playoffs para definir los respectivos campeones.
Por su parte, en las categorías Desarrollo se resolvió, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, mantener dos torneos a lo largo de la temporada 2026. Por último y respecto del Torneo Promocional se disputarán, al igual que en 2025, dos torneos con dos campeones a lo largo del año en curso.
Con relación a las competencias en la rama femenina, la ASB determinó que en la categoría mayores se disputarán dos torneos en el año, todos contra todos y a dos ruedas. De momento se descartó por votación la posibilidad de jugar con equipos de la Asociación Rafaelina. Además, se mantiene el día domingo para los cotejos.
Con respecto a las divisiones inferiores femeninas, en el primer semestre se enfrentarán todos contra todos, a una sola ronda. Una vez que finaliza esa etapa, se constituirá una tabla general por tiras. para jugar en formato de ida y vuelta. En cuanto a la Categoría U21 se mantiene el formato 2025 y se jugarán dos torneos a lo largo del año, con dos campeones con el viernes como día de disputa.
También este lunes 26 de enero y en las instalaciones de la Asociación Santafesina de Básquet, se llevó adelante una importante entrega de material deportivo a los clubes afiliados. Gabriel Darrás, presidente de la entidad, encabezó el acto donde también estuvieron presentes el ex Concejal, Carlos Suárez, junto al Senador Paco Garibaldi y el Secretario de Deportes Provincial, Fernando Maletti.
Los clubes de la ASB recibieron pelotas y equipamiento deportivo. Foto: Prensa ASB.
Todos los oradores ponderaron el esfuerzo para poder llevar adelante esta contribución a las instituciones afiliadas, que día a día trabajan para engrandecer el deporte de la americana.