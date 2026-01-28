El Apertura de Mayores arranca el 10 de marzo

Se definieron los formatos de disputa para los torneos de la Asociación Santafesina en 2026

En una decisión que se tomó por votación de los clubes afiliados, la entidad local determinó cómo se jugarán los campeonatos en las diferentes categorías y en ambas ramas. En mayores masculino habrá dos certámenes con dos niveles como sucedió en 2025. Las inferiores darán inicio a la actividad el 28 de febrero y las damas repiten los campeonatos del año pasado.