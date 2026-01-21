Colón pudo cortar la mala racha y regresó al triunfo en Liga Argentina ante el escolta

Colón puso fin a la racha negativa de seis derrotas consecutivas este martes por la noche en el marco de una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet.
El Sabalero se impuso ante Santa Paula de Gálvez por 94 a 87.
Fue triunfo sabalero por 94 a 87 ante Santa Paula de Gálvez, escolta de la conferencia Norte, en el estadio Roque Otrino de la ciudad de Santa Fe.
El goleador del rojinegro fue Hans Feder Ponce con 28 puntos y 13 rebotes, acompañado por las 22 unidades de Joaquín Fernández.
En la visita, Walter Puebla encabezó con 26 puntos, mientras que Juan Manuel Rivero fue el segundo máximo anotador con 19 puntos.
Con este resultado, Colón logra escapar de la última posición en la tabla de la conferencia, superando a Huracán de Las Heras y alcanzando un récord de cuatro triunfos y 11 derrotas.
Los de Leandro Spies volverán a jugar el jueves 29 de enero ante Jujuy Basket en el Roque Otrino desde las 21 horas.