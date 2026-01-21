#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Básquet

Colón pudo cortar la mala racha y regresó al triunfo en Liga Argentina ante el escolta

El Sabalero se impuso ante Santa Paula de Gálvez por 94 a 87.

El Sabalero busca levantar con partidos de local. Crédito: Prensa ColónEl Sabalero busca levantar con partidos de local. Crédito: Prensa Colón
Seguinos en
Por: 

Colón puso fin a la racha negativa de seis derrotas consecutivas este martes por la noche en el marco de una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet.

Mirá tambiénEl Colón 2026 se estrenó con una buena victoria sobre Miramar Misiones en Paysandú

Fue triunfo sabalero por 94 a 87 ante Santa Paula de Gálvez, escolta de la conferencia Norte, en el estadio Roque Otrino de la ciudad de Santa Fe.

El goleador del rojinegro fue Hans Feder Ponce con 28 puntos y 13 rebotes, acompañado por las 22 unidades de Joaquín Fernández.

En la visita, Walter Puebla encabezó con 26 puntos, mientras que Juan Manuel Rivero fue el segundo máximo anotador con 19 puntos.

Con este resultado, Colón logra escapar de la última posición en la tabla de la conferencia, superando a Huracán de Las Heras y alcanzando un récord de cuatro triunfos y 11 derrotas.

El Sabalero busca levantar con partidos de local. Crédito: Prensa ColónEl Sabalero busca levantar con partidos de local. Crédito: Prensa Colón

Los de Leandro Spies volverán a jugar el jueves 29 de enero ante Jujuy Basket en el Roque Otrino desde las 21 horas.

Síntesis

  • Colón 94: Joaquín Fernández 22, Bautista Fernández 10, Germán González 10, Hans Feder Ponce 28, Andrés Jaimes 14 (FI) Santiago Costa 5, Estanislao Crespi 0, Juan Lozano 5, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.
  • Santa Paula 87: Jerónimo Díaz Muller 8, Gino Balbo 4, Augusto Barbieri 10, Walter Puebla 26, Miguel Caicedo 4 (FI) Juan Rivero 19, Francisco Dalpino 7, Lautaro Delucchi 4, Joseph Caicedo 5. DT: Francisco Blanc.
  • Parciales: 32-21, 45-35, 73-57 y 94-87
  • Árbitros: Fernando Sampietro y Gustavo D’anna
  • Cancha: Roque Otrino
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Colón
Liga Argentina de básquet
Básquet
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro