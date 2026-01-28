El gran esfuerzo que hacen Alma Juniors y otras instituciones para poder competir

La Confederación Argentina de Básquet dio a conocer oficialmente los aranceles y requisitos que deberán cumplir los clubes para disputar la próxima edición de la Liga Federal, una competencia que vuelve a poner el foco en el impacto económico que significa participar a nivel nacional.
El dato más relevante es el pago inicial de 4.000.000 de pesos que cada institución deberá abonar únicamente para poder competir, un monto que representa un esfuerzo significativo para los clubes del interior del país.
Requisitos deportivos y de infraestructura
Entre las condiciones obligatorias establecidas por la CAB se destacan: 1) Contar con las categorías femeninas U11, U13 y U15. 2) Tener un mínimo de 60 jugadores/as de minibásquet registrados. 3) Todas las categorías formativas oficialmente inscriptas. 4) Cancha habilitada con aros y jirafas hidráulicas. 5) Iluminación medida en lúmenes. 6) Vestuarios con duchas y aire acondicionado. 7) Espacio específico para el streaming oficial frente a la mesa de control. 8) DEA obligatorio en la sala de primeros auxilios.
En cuanto a la conformación de los planteles, el reglamento establece un máximo de cinco jugadores mayores, cinco jugadores U21 (categoría 2000) y dos juveniles (2007 en adelante).
Los representantes de la Asociación Santafesina
La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) contará con cuatro equipos en la próxima edición de la Liga Federal: Almagro de Esperanza, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Sanjustino de San Justo y Alma Juniors de Esperanza.
Las cuatro instituciones deberán afrontar no solo el arancel de inscripción, sino también los costos operativos que implica sostener una competencia federal, en un contexto económico complejo y con exigencias cada vez mayores.
La confirmación de estos valores vuelve a abrir el debate sobre la sustentabilidad de los proyectos deportivos, el rol de los clubes formadores y el esfuerzo dirigencial para mantener la presencia santafesina en el básquet nacional.
También el rugby tiene Alma
Alma Juniors se reorganiza con el rugby
Alma Juniors dio a conocer de manera oficial la conformación del cuerpo técnico y de trabajo que acompañará al Plantel Superior de rugby durante la temporada 2026. El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de la subcomisión de rugby y marca el inicio formal de un nuevo proceso deportivo para la institución esperancina.
La conducción principal estará a cargo de Ivo Trod, quien fue confirmado como Head Coach, encabezando un staff amplio y con roles bien definidos, apuntando a la continuidad del trabajo y al fortalecimiento del proyecto integral del rugby del club.
En el área de forwards, los entrenadores serán Carlos Gonella, Juan Gonella y Germán Córdoba, mientras que el trabajo con los backs estará bajo la responsabilidad de Rodrigo Pereyra e Ivo Trod, combinando experiencia y conocimiento del juego.
La preparación física del plantel quedará en manos de Rodrigo Pereyra y Tomás Kraus, un aspecto clave pensando en una temporada exigente desde lo competitivo. En tanto, la función de managers será desempeñada por Sergio Rista y Juan Perussini, aportando orden y acompañamiento en la logística del equipo.
El área de la salud estará cubierta por el kinesiólogo José Oreggioni, mientras que el registro y análisis audiovisual de los partidos y entrenamientos estará a cargo de Germán Rodríguez, encargado del material de video.
Desde el club destacaron la conformación de un grupo de trabajo sólido y comprometido, con el objetivo de seguir potenciando el crecimiento del rugby de Alma Juniors y sostener su identidad dentro de las competencias regionales.
Con este anuncio, la institución ya comienza a palpitar lo que será la temporada 2026, apostando a la planificación, el trabajo en equipo y el desarrollo sostenido del plantel superior.