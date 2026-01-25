Entregan pelotas de básquetbol a los clubes afiliados a la ASB

Este lunes, desde las 20 y en la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol (Bv. Pellegrini 3057), están convocados 28 clubes afiliados para recibir un total de 140 pelotas de básquetbol.
El acto se desarrollará este lunes, 26 de enero, desde las 20 en la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol. Los balones fueron adquiridos en los últimos tiempos con los aportes del COPRODE.
Las mismas fueron adquiridas durante los últimos tiempos con los fondos del COPRODE, haciendo extensivo el agradecimiento a la Secretaría de Deportes, Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Por otro lado, La Comisión Directiva de la Asociación Santafesina de Básquetbol convoca a las afiliadas y Presidentes de Colegios afiliados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 16 de Febrero de 2026, a las 19 en primera convocatoria y a las 20 en segunda convocatoria en la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol sita en Bv. Pellegrini Nº 3057 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de tres asambleístas para la revisión y certificación de credenciales.
2. Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3. Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y del Contador Certificante, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.
4. Renovación de autoridades de la Comisión Directiva, Síndico titular y suplente, y del Tribunal de Disciplina, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, por el término de dos (2) años.
5. Designación de una persona para que realice los trámites ante el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.