Material deportivo para 28 instituciones

Entregan pelotas de básquetbol a los clubes afiliados a la ASB

El acto se desarrollará este lunes, 26 de enero, desde las 20 en la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol. Los balones fueron adquiridos en los últimos tiempos con los aportes del COPRODE.