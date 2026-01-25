El Maxibásquet del Litoral se va al Mundial de El Salvador
El Panamericano de Maxibaloncesto FIMBA es uno de los torneos de baloncesto más prestigiosos para jugadores máster en toda América. Se desarrollará del 20 de febrero al 1 de marzo en El Salvador. ¡”Argentina Litoral + 70” presente!
La pasión no muere nunca, eso está claro. En este caso, se viste de color anaranjado y los más (+) 70 de la Santa Fe y la región Litoral se preparan para seguir tirando al aro. En este caso, la excusa es el Panamericano de Maxibaloncesto FIMBA, uno de los torneos de baloncesto más prestigiosos para jugadores máster en toda América. Se desarrollará del 20 de febrero al 1 de marzo en El Salvador y lo que se llama “Argentina Litoral + 70" se prepara.
“La edición 2026 en El Salvador promete ser un evento inolvidable, reuniendo equipos de América del Norte, Central y del Sur. Hay múltiples categorías por edad para hombres y mujeres; medallas y trofeos de campeonato; participación de países de toda América. Serán 10 días de baloncesto competitivo”, explican desde la organización.
El entrenador será Norberto Ciorciari y fue designado delegado jugador José Luis Dutruel de Entre Rios. El plantel se compone con: Jorge Grosso, Mario Gelmi, Miguel Ángel Rocchia de Santa Fe; Mario Ríos, Hugo Lifschits y José Luis Dajos de Entre Ríos; Enrique Parodi, Horacio Aldunate y Gustavo Fuentes de Buenos Aires; Ricardo Tarchini de Santiago del Estero y Roberto Navaja de Córdoba.
Los rivales de ¡”Argentina Litoral + 70” serán: Estados Unidos, Puerto Rico (dos equipos), Perú, Chile, México (dos equipos), Costa Rica y Brasil. Osvaldo Medina, colega y amigo que colabora en la difusión, explica que “los jugadores de Santa Fe y Entre Ríos pertenecen a las agrupaciones Cholo Mendoza y Yeti Gutiérrez”.