Lo organiza FIMBA y arranca en 25 días

El Maxibásquet del Litoral se va al Mundial de El Salvador

El Panamericano de Maxibaloncesto FIMBA es uno de los torneos de baloncesto más prestigiosos para jugadores máster en toda América. Se desarrollará del 20 de febrero al 1 de marzo en El Salvador. ¡”Argentina Litoral + 70” presente!