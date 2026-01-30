Liga Argentina de Básquet

Colón encontró su mejor versión y goleó a Jujuy Básquet en el Otrino

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte, el equipo de Spies se despachó con un 89 a 67 sobre la formación jujeña para sumar su segundo triunfo consecutivo y salir del fondo de la tabla. Joaquín Fernández, con 21, fue el goleador sabalero.