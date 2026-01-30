Colón encontró su mejor versión y goleó a Jujuy Básquet en el Otrino

En un partido que dominó de punta a punta, el Sabalero se impuso este jueves por la noche por 89-67 a Jujuy Bàsquet, sumó su segunda victoria al hilo y salió del último puesto en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.
En un partido que dominó de punta a punta, el Sabalero se impuso este jueves por la noche por 89-67 a Jujuy Bàsquet, sumó su segunda victoria al hilo y salió del último puesto en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.
El encuentro, disputado en el Roque Otrino de Santa Fe, tuvo parciales de 22-20, 22-10, 13-25 y 32-12. Colón construyó su ventaja en el segundo cuarto y se fue al descanso arriba por 12. Sin embargo, con un gran tercer parcial, la visita igualó el marcador y hasta pasó fugazmente al frente.
En el último capítulo, el dueño de casa fue un vendaval ofensivo y se quedó con una amplia y cómoda victoria que le permite salir del último puesto e ilusionarse con la permanencia.
Cuatro jugadores anotaron en doble dígito para el ganador liderados por las 21 unidades de Joaquín Fernández y las 20 con 9 rebotes y 5 asistencias de Hans Feder Ponce. En los Cóndores, que sumaron su segunda derrota al hilo, Juan Cruz Marini y Francisco Tarnowyk sumaron 13 puntos cada uno.
COLÓN 89: Joaquín FERNÁNDEZ 21; Bautista FERNÁNDEZ 16; Germán GONZÁLEZ 16; Hans FEDER PONCE 20; Andrés JAIMES 4 (FI); Juan José LOZANO 7; Santiago COSTA 0; Franco MIERKE 5; Estanislao CRESPI 0; Thiago CHEMEZ 0; Bruno SANTILLÁN 0. DT: Leandro SPIES.
JUJUY BÁSQUET 67: Juan Cruz MARINI 13; Francisco TARNOWYK 13; Ramiro STEHLI 10; Santiago IBARRA 10; Andriy GRYTSAK 12 (FI); Augusto ROVERES 9; Thiago ROCA 0; Francisco FORNES 0; Santiago NESMAN 0. DT: Guillermo TASSO.
PARCIALES: 22-20 // 22-10 (44-30) // 13-25 (57-55) // 32-12 (89-67 FINAL).
ÁRBITROS: Roberto SMITH y Rodrigo REYES.
ESTADIO: Roque OTRINO.