José Alonso: “Como todo hincha estoy ansioso e ilusionado porque arranque el campeonato”
Siendo uno de los espectadores que tuvo el debut de la reserva ante Estudiantes en el Predio, el máximo referente dirigencial sabalero analizó la realidad deportiva, económica e institucional del club que comanda. Aclaró la situación de Neris, la deuda de Platense por Picco y la polémica por la televisación de la Primera Nacional.
Alonso se mostró entusiasmado a 10 días del debut. Foto: Manuel Fabatía
En la tarde de este martes, el divisional de reserva del Club Atlético Colón que a partir de esta temporada tiene como entrenador a Alejandro Russo hizo su debut en la Copa Proyección empatando sin goles frente a Estudiantes de la Plata en el predio 4 de Junio.
El cotejo generó una gran expectativa en el mundo rojinegro, convocando a Ezequiel Medrán y Diego Colotto pero también a jugadores, simpatizantes y dirigentes.
Entre estos últimos se destacó la presencia del presidente José Alonso, quien siguió de cerca las acciones del elenco sabalero en un partido marcado por las altas temperaturas en el que Colón jugó de igual a igual contra el pincha y terminó empatando sin abrir el marcador.
Al término del cotejo, el dirigente conversó con los colegas de LT9 y dio precisiones sobre la actualidad del club que comanda desde diciembre pasado. En primera instancia, y sobre el debut de la reserva de Russo, José Alonso comentó: “Fue un partido lindo, con una propuesta interesante de Colón ante un Estudiantes que siempre es un equipo intenso con mucho amor propio".
"Me parece que Colón generó lindas asociaciones y algunas jugadas de gol. Fue un buen inicio, con posibilidades en los dos arcos, así que a partir de ahora tenemos la ilusión de que van a hacer las cosas muy bien”, agregó.
Saliendo de esta coyuntura, y consultado sobre estos primeros 60 días de gestión al mando de un club como Colón, el presidente sabalero señaló que “enero fue un mes muy largo y muy difícil para nosotros porque tuvimos que asumir una responsabilidad en el club con un montón de problemas por resolver".
Alonso destacó la tarea de Colotto y Medrán armando el Colón 2026. Foto: Manuel Fabatía
"En una primera etapa fue tratar de armar rápidamente un equipo competitivo y reemplazar a la gente que se estaba yendo y creo que eso lo logramos. Tenemos un gran director deportivo que sumó a Alejandro Russo que también vino a trabajar y a cooperar. No solo había problemas deportivos sino también económicos porque tuvimos que asumir con casi cuatro o cinco meses atrasados de sueldo”, subrayó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a lo que viene en el futuro inmediato de la entidad que preside, Alonso reveló: “A partir de ahora empieza la etapa de balancear el club, tratando de hacerlo equilibrado en cuanto a sus finanzas y acompañar al equipo de Primera División que tenemos con todo el entusiasmo que te transmiten ellos".
"Se ve un equipo integrado, jovial, respetuoso, con ganas de tener éxito, con hambre. Eso es lo que vemos nosotros y ojalá que se muestre después en la cancha. Nosotros como dirigentes tenemos que seguir sobre este campo minado, como yo digo, de problemas que recibimos y que algún día vamos a detallar”, indicó el mandatario sabalero.
"Enorme expectativa"
Por su condición de dirigente muy cercano al fútbol, fue inevitable preguntarle a Alonso por la realidad del primer equipo cuando restan apenas 10 días para el debut oficial frente al Deportivo Madryn en el Brigadier López.
Sobre esto, Alonso comentó: “Siempre lo marca Ezequiel Medrán, que estuvo desde agosto a diciembre competitivamente con un equipo que tenía una situación difícil y con el que era difícil el día a día porque no se daban los resultados. Ahora él manifiesta que en 30 días cambió todo lo que está pasando en el club".
"Eso es cierto y lo verifica uno mismo. Estuve con cinco o seis de ellos y se respetan y siempre se acompañan. He visto un grupo humano muy integrado, y no es mentira, así que tenemos una expectativa enorme como hincha. Creo que todos estamos con esa ansiedad de que arranque el torneo porque esto se demuestra en la cancha”, agregó.
Precisamente respecto del debut de Colón en la Primera Nacional, el presidente Alonso fue interrogado por los rumores que daban cuenta de otra postergación como consecuencia de la indefinición sobre quién televisará los partidos de la nueva temporada.
Sobre esto, el dirigente respondió que “la fecha de inicio ya está programada y eso no se volvió a alterar. Nosotros tenemos un grupo con todos los presidentes de los clubes de la categoría, eso no se modificó y ahora estamos muy cerca".
"Yo entiendo que esta situación se tiene que resolver y determinar, sabemos que está la posibilidad de TyC y que hay otro grupo económico que tiene intenciones de intervenir. En definitiva será la AFA la que dirá cómo se televisará la Primera Nacional porque es indispensable que así suceda”, sumó sobre el tema.
Volviendo sobre la cuestión institucional, Alonso fue concluyente: “Cuando asumimos el club nos encontramos con una deuda de 4 meses de sueldo, con muchos pagos pendientes a los jugadores y con una lluvia de cheques electrónicos que cuesta levantar".
"Lo estamos llevando adelante y tratando de resolver todo junto a otras situaciones incómodas en cuanto a deuda de servicios y demás gastos corrientes. Lo estamos haciendo callados la boca, sin hablar demasiado y entendiendo que hay que trabajar con el objetivo deportivo de volver a Primera y a la vez enderezar el rumbo económico”, expresó Alonso.
Los casos Neris, Picco y Curcio
Como parte de la entrevista con LT9, a José Alonso se le preguntó por tres apellidos puntuales de jugadores que no forman parte del proyecto deportivo de Colón en 2026 por distintas razones pero que sí representan oportunidades de mercado para la institución.
En este marco, el presidente comenzó hablando del delantero uruguayo: “Tenemos un problema con José Neris que no entiende razones. Su representante está en la búsqueda de que haya una libertad de acción y eso afectaría a Colón".
"Nosotros ya teníamos al jugador ubicado en América del Cali pero el chico se negó. Era una cifra importante para el club y para él pero se negó. Esta situación la está manejando su representante de forma indiscriminada y ahora estamos en una situación muy difícil de sortear”, expresó.
"No entiende razones" dijo Alonso sobre Neris. Crédito: Matías Nápoli
Sobre la estrategia que tiene Colón para lo que viene con Neris, el presidente reveló: “El jugador no entiende pero nosotros insistimos en la idea de hablar para tratar de convencerlo. La realidad es que ahora no hay mucho tiempo porque se van cerrando los distintos lugares donde se puede incorporar".
"Es una pena porque estaba encaminado lo del América de Cali y era una oportunidad enorme que él podría haber utilizado para destacarse y demostrar sus condiciones”, señaló.
Posteriormente, en relación a la deuda que Platense mantiene desde el año pasado por la transferencia de Leonel Picco a Vicente López, Alonso explicó que “la situación con Picco es muy siempre. Platense estaba debiendo parte del pase que le compró a Colón y a esa deuda ahora se suma la venta a Brasil".
"Ese dinero Colón lo necesita de manera urgente y nosotros estamos presionando para que se vaya achicando la deuda y con ese dinero poder afrontar la avalancha de compromisos que tenemos que afrontar”, insistió el presidente de Colón de Santa Fe.
En el final, Alonso confirmó la salida al exterior de Nahuel Curcio, quien estaba muy relegado en la consideración de Medrán y saldrá a préstamo para probar suerte en el Vinotinto de Ecuador: “Curcio va a salir a préstamo y con una opción a compra. El chico quiere jugar y quiere tomar un oxígeno distinto y me parece muy lógico que sea así".
"Esperamos que le vaya muy bien en esta experiencia para que pueda avanzar en su carrera y por supuesto para que pueda dejarle algo importante al club también”, agregó.