José Alonso: “Como todo hincha estoy ansioso e ilusionado porque arranque el campeonato”

Siendo uno de los espectadores que tuvo el debut de la reserva ante Estudiantes en el Predio, el máximo referente dirigencial sabalero analizó la realidad deportiva, económica e institucional del club que comanda. Aclaró la situación de Neris, la deuda de Platense por Picco y la polémica por la televisación de la Primera Nacional.