Debutaron Russo y Trionfini

Arrancó la Copa Proyección: Colón empató con Estudiantes y Unión perdió con Gimnasia en La Plata

Con la disputa de 6 partidos se puso en marcha el torneo Apertura en la divisional de reserva. En el Predio 4 de Junio, el sabalero igualó sin goles con el pincha en un duelo parejo en el que el arquero Cuffia fue figura tapando un penal. En el predio Estancia Chica, el tatengue cayó por la mínima ante el lobo con el gol de García a los 30 del complemento.