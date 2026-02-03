Arrancó la Copa Proyección: Colón empató con Estudiantes y Unión perdió con Gimnasia en La Plata

En la muy calurosa tarde de este primer martes de febrero se le dio el puntapié inicial a la temporada 2026 en el certamen de la Copa Proyección que disputa la divisional reserva en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino.
Con la disputa de 6 partidos se puso en marcha el torneo Apertura en la divisional de reserva. En el Predio 4 de Junio, el sabalero igualó sin goles con el pincha en un duelo parejo en el que el arquero Cuffia fue figura tapando un penal. En el predio Estancia Chica, el tatengue cayó por la mínima ante el lobo con el gol de García a los 30 del complemento.
Con 6 encuentros que iniciaron en simultáneo a las 17 comenzó el Torneo Apertura, el primero de los dos campeonatos que forman el año calendario de la categoría. Vale señalar que este torneo de Primera División suma además a 6 equipos de la Primera Nacional en calidad de invitados, repitiendo y ampliando la experiencia que tuvo como protagonista a Colón y a Ferro en 2025.
A diferencia de lo sucedido en temporadas pasadas, este año la Copa Proyección no respeta ni la conformación de los grupos ni el calendario del certamen de la Liga Profesional, desarrollándose en dos grupos de 18 equipos cada uno que se medirán todos contra todos a una sola rueda.
Además, el certamen tendrá una fecha interzonal de clásicos, la décima, que se disputará en la semana del 22 de abril y que en el primer semestre tendrá a Unión como anfitrión de Colón. Lo que sí se imita del campeonato de Primera es la definición, ya que los 8 mejores de cada uno de los grupos clasificarán a la instancia de playoffs.
En el Clausura, el campeonato se replica alternando las localías y coronando a otro campeón que luego se medirá con el monarca del Apertura por el trofeo al mejor equipo de la temporada.
Como parte de esos 6 partidos que marcaron el inicio de la primera fecha del certamen de reservas, se produjo la presentación de los dos equipos santafesinos, quienes se cruzaron con los dos elencos de la ciudad de La Plata.
En nuestra capital, Colón igualó sin goles con Estudiantes en cotejo correspondiente a la Zona B, mientras que en el predio del club Gimnasia en la capital de la provincia de Buenos Aires fue triunfo del lobo sobre Unión por 1 a 0 con el tanto señalado por Benjamín García cuando se jugaban 30 minutos de la segunda etapa.
En el choque protagonizado por sabaleros y pincharratas, sobresalía en Colón el estreno del nuevo cuerpo técnico de reserva encabezado por el flamante coordinador del fútbol amateur rojinegro, Alejandro Russo.
Con una formación compuesta por varios de los chicos que el año pasado sumaron muchos minutos con el primer equipo en plena crisis deportiva, el local se las arregló para pelear de igual a igual con un Estudiantes que es otra de esas instituciones que desde hace varios años marca el rumbo en el trabajo de formativas y en particular con su equipo de reserva.
En el primer tiempo, la visita tuvo su oportunidad más clara para abrir el marcador luego de que el árbitro del encuentro marque penal cuando se jugaban 38 minutos. De la responsabilidad se hizo cargo el 9 platense, Santino Crego, quien no pudo vulnerar la resistencia del arquero Lucas Cuffia que se hizo gigante con una espectacular doble atajada que le ahogó el grito de gol.
En el complemento, y producto de los más de 40 grados de sensación térmica con los que se disputó el partido, la prestación física de ambos equipos decayó y el partido se tornó aburrido y casi sin situaciones, dejando como resultado un 0 a 0 lógico y que premió al esfuerzo de los pibes de Russo.
En esta presentación en la nueva temporada, Colón alistó a Lucas Cuffia; Máximo Johnston, Santiago Colidio, Enzo Galizzi y Luca Campagnaro; Mateo Cardozo, Zahir Yunis e Iván Barbona; Mateo Lizondo, Iván Ojeda y Laureano Páez. La próxima semana y por la segunda fecha de esta Zona B, el sabalero tendrá su estreno en condición de visitante visitando a Defensa y Justicia en el predio de Bosques.
Iniciando una nueva etapa con Alejandro Trionfini al mando, la reserva de Unión comenzaba con su camino en este 2026 con un duro examen visitando a Gimnasia La Plata, equipo que viene siendo protagonista en las últimas temporadas de la Copa Proyección promoviendo a varios de sus juveniles al equipo de Primera División.
En el tatengue, se vio desde el arranque a un once muy similar al que disputó la segunda mitad de un 2025 muy exitoso que incluyó la coronación en Copa Santa Fe y Liga Santafesina, además de alcanzar los cuartos de final del Clausura.
Tras 90 minutos muy parejos, donde Unión intentó siempre adelantarse y desequilibrar a través del tridente conformado por Solbes, Benjamín Pérez y Pedano, la victoria terminó quedando en manos del local gracias al gol convertido por el lateral derecho Benjamin García cuando el reloj superaba la media hora del complemento.
En este primer partido del año, Trionfini puso como titulares a Mateo Raschia; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera, Lucas Cacciabue, Ignacio Pedano, Benjamín Pérez, Ricardo Solbes; y Tomás Romero. La próxima semana y por la segunda jornada de este grupo A, Unión buscará la recuperación cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata.
En los otros encuentros que se disputaron este martes en el arranque de la Copa Proyección, Newell’s goleó 4 a 1 a Huracán en Rosario mientras que el Deportivo Riestra sorprendió goleando 3 a 0 a Independiente de Avellaneda. Además, Atlético Tucumán le ganó 2 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y San Lorenzo superó en condición de local a San Lorenzo por el mismo resultado.
Este miércoles, en la continuidad de la fecha inaugural del certamen de reserva, Lanús recibirá a Ferro, Belgrano a Boca, Sarmiento a Gimnasia de Mendoza, Racing a Barracas Central, Vélez a Banfield e Instituto de Córdoba a Tigre. La jornada se completará el jueves con los 6 partidos restantes.