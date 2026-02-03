Desde la tribuna

Unión: la hora del DAD, teléfono para Madelón

Diego Armando Díaz marcó su tercer gol con la camiseta de Unión y el promedio de eficacia, en función de los minutos que jugó, es altísima. Fue el 100 de su carrera, contabilizando los que hizo en los clubes de liga de los cuáles provino.