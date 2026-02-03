Leo Madelón: “De local, fue nuestro mejor partido”
El técnico se fue contento por la actuación de su equipo, elogió a varios jugadores, dijo que hacía mucho tiempo que no veía el partido con tanta tranquilidad y que el viernes, “hay que pegar un buen palazo en Santiago del Estero”.
Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía
Leo Madelón no ahorró elogios para la actuación de Unión. Definió el partido como “el mejor de local desde que volvimos a Santa Fe” y manifestó abiertamente su conformismo, por ejemplo, con la actuación de Juan Pablo Ludueña. “Me pondrá difícil la elección de la zaga central para el partido con Central Córdoba”, reconoció, ya que seguramente le darán una fecha a Fascendini y estará en condiciones de volver.
• “Con lo de hoy valoramos el buen rendimiento contra Lanús. Hacía mucho que no veía un partido tranquilo en los últimos 20 minutos, sentado en el banco, porque siempre estamos presionados. La diferencia de goles está bien porque en el partido se vio eso”.
• “Este martes jugaremos contra Sportivo Guadalupe, en nuestra cancha. Lo vamos a hacer jugar a los que no jugaron, a Fragapane, a Solari y a Cuello, entre otros”.
Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía
• “Ludueña me mete mucha presión, me encantó, jugó muy bien. Vamos a ver si llega bien él y que le den una fecha a Fascendini. Habrá que decidir. A mí me gustó porque el equipo entendió los tiempos, hizo goles de todos los colores, pudo hacer alguno más y viene bien. Esto es música para los oídos porque nos costaba ganar y lo hicimos bien”.
• “El club se movió en el mercado de pases, los primeros que pedimos no pudieron venir y es entendible porque a veces eligen jugar copas o en el exterior. Trajimos jugadores que calzan justo para este equipo. Si Menossi y Cuello hacen las cosas bien, les irá bien en Unión”.
• “De local, es el partido que más rendimos. El equipo fue contundente, Gimnasia es duro y difícil. Se quedaron con uno menos y nosotros tuvimos inteligencia para utilizar ese jugador de más. Hacía rato que no me sentía tan bien y tan reflejado con lo que vi del equipo”.
• “Me alegra por Grella, porque buscaba un partido a sí, con el entorno a favor. No lo dudé cuando ví que era un partido para que los chicos del club pudieran entrar sin tantas presiones. Profini hizo todo bien, fue el monumento a la simpleza. No hizo nada raro, simplemente lo que había que hacer”.
• “Iremos partido a partido con relación a la posibilidad de sumar a uno más para el plantel, porque tenemos esa chance y la podemos utilizar hasta el 10 de marzo. Tenemos que estar preparados por si alguien se lesiona o hay alguna venta. No tenemos nombres propios. Este resultado nos da confianza y nos hace creer en el trabajo. Se lo merecían los jugadores, fue una caricia para ellos y el ida y vuelta con la gente fue espectacular”.
• “No es casualidad que hayamos ganado por goleada. Generamos mucho juego hoy, como también reconozco que contra Platense no jugamos bien. Esta es la producción que queremos, la de esta noche ante los mendocinos”.
• “Quiero que todos digan que Unión es picante y peligroso como local. Este resultado ayuda a que así sea”.
• “Mauro Pittón es un estratega, juega muy bien, está con confianza, hace bien los relevos y es admirable como va creciendo. El y Bruno se criaron con nosotros. A Mauro le cambiamos un poco la mentalidad, porque daba muchos pases para atrás”.
Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía
• “Creo que el gol se lo debieran dar a Tarragona, porque la pelota iba hacia el arco. Y respecto de Estigarribia, lo íbamos a sacar y lo dejamos para que patee el penal. Me hizo reir Diego Díaz porque se dio vuelta y me dijo que hiciera el cambio para patearlo él”.
• “El rival que viene será totalmente distinto, por eso no debemos confundirnos. Seguramente el partido será distinto, hay que ser inteligentes, disfrutar hoy y ya mañana o pasado pensar en el viernes. Tenemos que pegar un buen ‘palazo’ en Santiago del Estero”.
• “Me encantó el partido de Ludueña, los dos centrales estuvieron muy bien y es muy bueno tener cuatro centrales que estén bien, porque Nicolás Paz también está pidiendo pista. Ya veremos entre mañana y pasado a quién elegimos para que vaya adentro”.