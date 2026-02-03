#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de Unión ante Gimnasia de Mendoza

El Tate y el Lobo se enfrentaron en el 15 de Abril. El resultado fue de 4 a 0, a favor al local.

Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel FabatíaUnión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía
Unión ganó 4 a 0 ante Gimnasia de Mendoza, en un partido correspondiente a la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Galería BICA: Unión vs Gimnasia de Mendoza

Unión había comenzado el año futbolístico en Santa Fe con sensaciones encontradas. En su estreno, igualó sin goles ante Platense, campeón de la primera parte de 2025, y luego sufrió una derrota por 2 a 1 frente a Lanús.

Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel FabatíaUnión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía

En ese contexto, este lunes por la noche se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de la AFA. Desde las 22, el Tate fue local en el estadio 15 de Abril ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el “Lobo mendocino”.

El partido se jugó el lunes 2 de febrero de 2026, por la zona A del Torneo Apertura, y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión estuvo a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para todo el país.

Unión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel FabatíaUnión vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel Fabatía

Arasa fue acompañado por Juan del Fueyo y Matías Bianchi como asistentes, Emanuel Ejarque como cuarto árbitro, Gastón Monsón Brizuela en el VAR y Maximiliano Macheroni en el AVAR.

Así quedaron las posiciones

