Unión recibe a Gimnasia de Mendoza: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión arrancó el año en Santa Fe con un empate sin goles ante el campeón de la primera parte del 2025, Platense y luego, una derrota por 2-1 ante el ganador de la Sudamericana, Lanús.
El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con un empate frente a Platense y una derrota ante Lanús. Este lunes se enfrentará al Lobo desde las 22hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.
Esta noche, por la Fecha 3 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA, el Tate jugará desde las 22hs en su casa, el Estadio 15 de Abril, frente al "Lobo mendocino"; Gimnasia y Esgrima. La visita viene de caer ante San Lorenzo por 1-1
El duelo se disputa este lunes 2 de febrero de 2026 en el Estadio 15 de Abril, por la tercera fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 22 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Nazareno Arasa estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Araza estará acompañado por los asistentes Juan del Fueyo y Matías Bianchi; Emanuel Ejarque como 4º árbitro; Gastón Monsón Brizuela en el VAR y Maximiliano Macheroni en el AVAR.