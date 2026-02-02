#HOY:

Unión recibe a Gimnasia de Mendoza: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con un empate frente a Platense y una derrota ante Lanús. Este lunes se enfrentará al Lobo desde las 22hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.

El Tate juega en Santa Fe de nuevo. Foto: Fernando NicolaEl Tate juega en Santa Fe de nuevo. Foto: Fernando Nicola
Unión arrancó el año en Santa Fe con un empate sin goles ante el campeón de la primera parte del 2025, Platense y luego, una derrota por 2-1 ante el ganador de la Sudamericana, Lanús.

Esta noche, por la Fecha 3 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA, el Tate jugará desde las 22hs en su casa, el Estadio 15 de Abril, frente al "Lobo mendocino"; Gimnasia y Esgrima. La visita viene de caer ante San Lorenzo por 1-1

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón dirige a Unión como nadie puede. Foto: Manuel Fabatía.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputa este lunes 2 de febrero de 2026 en el Estadio 15 de Abril, por la tercera fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 22 horas.

La transmisión del encuentro dirigido por Nazareno Arasa estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

Nazareno Arasa, arbitro AFANazareno Arasa, arbitro AFA

Araza estará acompañado por los asistentes Juan del Fueyo y Matías Bianchi; Emanuel Ejarque como 4º árbitro; Gastón Monsón Brizuela en el VAR y Maximiliano Macheroni en el AVAR.

Probables formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
  • GyE (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Nicolás Linares; Valentino Simoni, Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Tabla de posiciones

