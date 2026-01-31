A Diego nadie lo olvida...

Barisone no pudo ir a verlo a Unión, pero en Lanús lo esperaban con la camiseta de su hijo

Aquel pibe que se crió en Unión y defendió con alma y corazón su camiseta, luego se ganó en seis meses el cariño y la admiración de la gente de Lanús, hasta que la muerte lo convirtió en leyenda.