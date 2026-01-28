El "5" que buscaba Madelón

Menossi llegó, entrenó y firmó: "Quiero recuperar el nivel que tuve en Tigre"

El volante central de 33 años selló su vínculo por una temporada y se convirtió en el tercer refuerzo tatengue en este mercado de pases. La idea es ayudar desde el lugar que me toque estar, afirmó. ¿Será el último?