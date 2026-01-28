Menossi llegó, entrenó y firmó: "Quiero recuperar el nivel que tuve en Tigre"
El volante central de 33 años selló su vínculo por una temporada y se convirtió en el tercer refuerzo tatengue en este mercado de pases. La idea es ayudar desde el lugar que me toque estar, afirmó. ¿Será el último?
El volante central firmó contrato hasta diciembre de 2026. Foto: Prensa Unión.
Tras un martes intenso que incluyó el arribo a Santa Fe, el primer contacto con sus nuevos compañeros, la revisión médica y la firma del contrato que lo unirá a la institución hasta diciembre de 2026, Lucas Menossi se convirtió oficialmente en la tercera cara nueva del plantel tatengue de cara a la temporada que comenzó el pasado jueves y que continúa mañana en cancha de Lanús.
La salida de Mauricio Martínez obligó a Unión a salir al mercado a buscar un futbolista para la zona central del mediocampo, para hacer dupla con Mauro Pittón y competir por el puesto con el juvenil Rafael Profini.
Sin chances de sumar a Rodrigo Saravia, el jugador que quería Leonardo Madelón, el tatengue avanzó en las horas finales del libro de pases y cerró la contratación de Menossi, que se encontraba en condición de libre tras un paso por Belgrano de Córdoba en donde sumó 24 partidos y anotó un gol, alternando en la titularidad en el equipo del "Ruso" Zielinski.
El mediocampista de 33 años surgido de Tigre y con pasos en San Lorenzo y el fútbol de Chile aceptó la propuesta que recibió desde Santa Fe y en cuestión de horas arribó a la ciudad para completar los trámites necesarios y ponerse a disposición de Madelón.
Teniendo en cuenta que llega sin pretemporada con un plantel profesional, dependerá del jugador y de la evaluación que hagan los PFs del cuerpo técnico rojiblanco para saber cuándo podrá ser tenido en cuenta por Leo para comenzar a sumar minutos en un lugar neurálgico.
Dadas las circunstancias, es un hecho que el debut de Menossi con la rojiblanca no será este jueves en la fortaleza ni el próximo lunes ante Gimnasia de Mendoza.
En diálogo con FM Sol 91.5 minutos después de superar con éxito los exámenes médicos y antes de firmar su vinculo contractual con Unión, Menossi dejó en claro cuales son sus objetivos en este nuevo paso en su carrera deportiva. El ex Tigre señaló: "Tratar de adaptarme al equipo donde me toque. La idea es ayudar desde el lugar que me toque estar".
"Hay jugadores en el plantel que los conozco, como los hermanos Pittón, por ejemplo. Con Bruno, con Mauro, también con Julián de mi paso por San Lorenzo, así que tengo muy buena relación", agregó.
Respecto de su actualidad y de lo que han sido los últimos años de su carrera, el futbolista que viene de Belgrano comentó: "La idea es volver a aquel nivel que mostré en Tigre, que es el que la gente recuerda. Intentar estar lo más cerca posible de ese rendimiento para poder ayudar al equipo".
Menossi se suma a las contrataciones del arquero Matías Mansilla y el volante ofensivo Brian Cuello. El golero santiagueño tuvo un muy buen estreno en el empate ante Platense y será titular este jueves en Lanús, mientras que el jugador que llegó desde Ecuador se sumó a los entrenamientos en Casa Unión pero no viajó a Buenos Aires porque todavía no está habilitado.
Si bien el mercado de pases de manera formal cerró este martes 27, Unión dispone de la chance de sumar un futbolista más a partir de la salida a préstamo del lateral derecho Enzo Rubio, quien tras jugar el segundo semestre de 2025 con la reserva de Vazzoler se convertirá en estas horas en refuerzo del Delfín de Ecuador.
Con este panorama, la pregunta latente en la Avenida es si Sphan, Zurbriggen y Madelón buscarán otro jugador o se retiran del mercado.
Lucas Menossi, la flamante incorporación de Unión. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Tarragona, desvinculado de la causa judicial
Este miércoles al mediodía y a través de un comunicado de carácter oficial, Unión informó una importante novedad vinculada al procedimiento judicial que tuvo lugar durante el pasado mes de noviembre en el domicilio que el delantero Cristian Tarragona posee junto a su familia en el distrito costero de Alto Verde.
En este sentido, el Club Atlético Unión comunicó que el jugador ha quedado formalmente desvinculado de la investigación en cuestión.
En su mensaje, la institución de la Avenida destacó que "desde el inicio del proceso, tanto el futbolista como su grupo familiar se pusieron a total disposición del Ministerio Público de la Acusación, colaborando activamente con la investigación y facilitando el acceso a los dispositivos electrónicos requeridos".
"Producto de dicha colaboración, la Fiscalía pudo verificar rápidamente su contenido, no encontrando elemento alguno que lo vincule con los hechos investigados, motivo por el cual el jugador quedó excluido de la causa, quedando a salvo su buen nombre y honor" agregó Unión en su mensaje.
Por último, la entidad tatengue señaló: "El Club Atlético Unión ratifica la claridad, responsabilidad y transparencia con la que actuó desde el primer momento, y resalta la actitud del jugador, quien siempre colaboró con las autoridades y continuó cumpliendo con normalidad sus obligaciones profesionales".
Perdió el próximo rival
Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó derrotado 1 a 0 frente a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Lobo jugó un partido "regular" en el Víctor Antonio Legrotaglie y el Ciclón aprovechó un descuido para llevarse los tres puntos. El gol del partido llegó a través de Diego Herazo.
En condición de local, Gimnasia salió decidido a imponer su juego y, sumado a la presión alta, explotando sus dos laterales. Una fórmula que le dio frutos durante los primeros minutos del encuentro, ya que tuvo las ocasiones más claras e hizo protagonista al arquero del Ciclón, Orlando Gill.
El lobo mendocino perdió el invicto ante el ciclón.
Sin embargo, poco a poco, el Lobo comenzó a "mermar" la intensidad y San Lorenzo logró acomodarse en la mitad de cancha. Algo que lo favoreció, debido a que es uno de los puntos fuertes del Mensana, equipo que trata de tener juego asociado en todo momento.
El complemento fue un espejo de la primera mitad. El local salió a proponer con más ímpetu que ideas, mientras que el elenco de Buenos Aires se defendía de manera poco inteligente. Al margen de ello, ya no era el mismo Lobo que en el PT y el cansancio se percibió en los jugadores.
La apertura del marcador a favor de San Lorenzo llegó a los 70' por intermedio de Diego Herazo, luego de una gran jugada individual de Alexis Cuello. Con este resultado, Gimnasia continúa con 3 unidades y en la próxima fecha se medirá, en condición de visitante, a Unión de Santa Fe. El partido está programado para el lunes 2 de febrero, a las 22.