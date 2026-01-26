Sorpresa en Unión: Madelón suma a Lucas Menossi como último refuerzo

Uniónaceleró en la recta final del mercado y cerró a su tercer refuerzo. Lucas Menossi llega con su pase en poder luego de terminar su vínculo con Belgrano de Córdoba. El mediocampista de 33 años firmará contrato por un año y se pondrá a disposición de Leonardo Madelón, que apuntaba a sumar un volante con recorrido, oficio y experiencia para fortalecer la mitad de la cancha.
El volante jugó la última temporada en Belgrano, club al que arribó en 2024. Con la camiseta del “Pirata” disputó 35 partidos oficiales y marcó un gol, siendo una alternativa frecuente dentro de la rotación del equipo cordobés.
Su vínculo finalizó en diciembre, lo que le permitió negociar en condición de libre. Así, Unión se movió con rapidez para cerrar la incorporación en un momento clave: a un día del cierre del libro de pases.
Lucas Menossi con la camiseta de Unión. Imagen editada con IA
El Tatengue suma jerarquía para la zona central
Con Menossi, Unión le agrega variantes a un sector sensible del equipo. El cuerpo técnico buscaba un mediocampista capaz de aportar lectura de juego, presencia en el ida y vuelta y orden cuando el partido pide pausa y control.
El nuevo refuerzo también suma antecedentes en un club grande: San Lorenzo. Allí jugó entre 2019 y 2021, con 28 encuentros oficiales, incluyendo participación en competencias locales e internacionales.
Unión que había anunciado las llegadas de los ya debutados Matías Mansilla y Brian Cuello, ahora completa un tridente de incorporaciones que responde a la idea de armar un plantel equilibrado, con experiencia para sostener a los jóvenes.
En el cierre del mercado, el club terminó de ajustar una pieza que Madelón consideraba clave. Menossi llega para competir, empujar desde adentro y darle otra opción a un mediocampo que será termómetro del Tatengue en 2026.