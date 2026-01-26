#HOY:

Unión presentó su nueva camiseta 2026

La indumentaria, desarrollada por la marca Givova, está inspirada en los “Dragones de la Independencia”, emblema del coraje, la autonomía y la resistencia santafesina.

La nueva camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club.
El Club Atlético Unión de Santa Fe presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026, un diseño cargado de simbolismo que rinde homenaje al Brigadier General Estanislao López en el 240° aniversario de su nacimiento y a la identidad federal de la provincia.

Fotos: Gentileza C. A. UniónFotos: Gentileza C. A. Unión

Desde la institución remarcaron que el vínculo entre Unión y la ciudad se basa en valores compartidos como la lucha, el esfuerzo y la defensa de la identidad propia.

Fotos: Gentileza C. A. UniónFotos: Gentileza C. A. Unión

El acto de presentación contó con la presencia de Soledad López, chozna nieta del Brigadier y socia del club, en un gesto que unió pasado y presente tatengue.

La nueva camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club.

El comunicado del club

Los Dragones de la Independencia son el símbolo de nuestro coraje, la bandera de la autonomía y el corazón del federalismo.

Santa Fe y Unión comparten el mismo origen: la lucha, el valor y la convicción de defender lo que somos. Porque aquí nada fue regalado; cada gloria fue conquistada a pulso, con el sudor y el orgullo de los nuestros.

Por eso, en el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier Estanislao López, esta nueva camiseta abraza nuestra historia y rinde homenaje a una identidad forjada desde la resistencia y el compromiso.

Con la presencia de Soledad López, chozna nieta del Brigadier y socia Tatengue, el pasado y el presente se funden para enaltecer la historia y los valores que nos definen.

Unión y la Provincia Invencible de Santa Fe. GIVOVA 2026.

Ya disponible en @tiendaunionok

