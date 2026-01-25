A Unión le piden comprar pero la realidad es que falta el dinero

“Mauricio Martínez sigue siendo una opción pero su situación es complicada. Nada de lo que hay libre o nos ofrecen a préstamo, es superior a él. Surgieron algunas posibilidades en las que nos fijamos, pero por todas nos pedían una compra y la situación económica no da para eso”, confió alguien muy cercano a la dirigencia de Unión, refrendando lo que viene ocurriendo en el club desde que se abrió el libro de pases y Madelón apenas pudo incorporar a Matías Mansilla y recientemente al volante Brahian Cuello.
El entrenador dejó en claro algo que se comparte con la dirección deportiva de la entidad, ahora encarnada en alguien muy querido por la gente de Unión como Santiago Zurbriggen: “Si sumamos a alguien será porque es superior a lo que tenemos, porque, además, nuestra intención es darle más espacio a los juveniles del club”, es lo que se cuenta.
En el plantel que afrontó el debut en el 2026, estaban Vargas, Del Blanco y Profini (no se suma a esta lista a Mauro Pittón), a los que se agregaron, en el banco de suplentes, Ludueña, Paz, Giaccone, Grella, Misael Aguirre (que debutó), más Gomes Gerth (que llegó para jugar en la reserva a mitad del año pasado), sin contabilizar a Bruno Pittón.
Por ejemplo, Unión busca un volante central porque se ha quedado con pocas alternativas ante la salida de Mauricio Martínez (que al equipo le daba una cuota esencial de manejo de la pelota) y quedaron Profini y Giaccone para ocupar una posición en la que Madelón, por sistema de juego, utiliza dos jugadores (Unión juega con doble cinco y fue Palavecino el que terminó el partido acompañando a Mauro Pittón en ese sector de la cancha).
Las alternativas de búsqueda del "5"
Surgieron alternativas que el técnico describió el jueves luego del partido. La que más se mencionó fue la de Saravia, quien por segunda vez fue apuntado por Madelón (ya lo hizo en el mercado de pases anterior), pero no pudo ser. Y también surgieron otros nombres, entre ellos el de Iván Gómez (ex Platense y Central Córdoba) y el de Tarzia, por el que Independiente desestimó una oferta de 150 mil dólares por un préstamo que le acercó la Liga de Quito, con lo cual se deduce que si Unión encaró una negociación formal, también se habrá encontrado con esa realidad económica.
¿Dónde jugará MM?. Mauricio Martínez, que completó un muy buen año en Unión (38 partidos y 3 goles), está "colgado" en Central. Unión espera por él, pero está complicado Crédito: Damián Estévez
Hoy, las variantes de juego son las que aparecen como las más preocupantes. No hay una adecuada respuesta hasta el momento de quienes pueden ocupar el costado izquierdo en esa línea de cuatro volantes (Fragapane o Palavecino) y ahora surgió la alternativa de Misael Aguirre para que sea una opción por Palacios, teniendo en cuenta que Augusto Solari se está recuperando de una lesión muscular pero tampoco dio respuestas positivas hasta el momento.
El jueves, Madelón tiró a la cancha a Bruno Pittón y adelantó a Del Blanco a la función de volante, opción que también aparece como apetecible y digna de ser estudiada y trabajada. Del Blanco es más vertical y puede ganar en el “uno contra uno”. Su presencia en el equipo nunca pasa desapercibida y es posible que se pueda potenciar con la ayuda defensiva de Bruno Pittón, que también es una opción para proyectarse al ataque por sorpresa, como lo hizo muy bien en la jugada que terminó con su pase atrás, que desperdició Palavecino desde una excelente posición y rematando en forma desviada.
El libro de pases cerrará este martes, quedarán seguramente chances para jugadores que estén libres o, eventualmente, para que algún club pueda incorporar hasta fines de marzo pero siempre y cuándo venda algún jugador al exterior, pues los mercados de afuera seguirán abiertos. Respecto de esto último, hay una luz amarilla prendida desde el año pasado y no se apaga: es la que marca la precaución, pues Unión tiene, en su plantel, algunos jugadores que podrían emigrar (los dirigentes aseguran que no hubo pedidos formales por ninguno). En el mercado anterior ya pasó: se dio con la salida de Franco Pardo, cuando ya el certamen se había iniciado.