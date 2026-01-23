Madelón: “La gente se incomodó un poquito… Y yo también”

La gente se fue casi en silencio, indiferente. Y esa fue la sensación que le quedó a la gente luego de una labor floja del equipo en la mayoría de los aspectos, salvo el defensivo y sobre todo por el rendimiento de Mansilla en el inicio del partido, la buena respuesta de Maizon Rodríguez y ese aporte constante de Del Blanco, a lo que se puede sumar lo de Mauro Pittón (el mejor de los volantes) y la participación activa de Tarragona, aunque no tanto en los metros finales de la cancha.
¿Qué dijo Leo Madelón luego del partido?
• “El rival era recontra difícil, Platense tuvo una buena propuesta y de entrada nos costó pisar el partido. Sentimos un poco en la parte física. No hay que perder, sumar siempre es bueno. Tuvimos situaciones que no fueron tan claras, pero hubiesen servido para abrir el partido”.
• “El mercado de pases cierra el martes, quedan algunos días para pensar. Estamos buscando un volante central por la salida de Mauricio Martínez, porque a lo de Tagliamonte lo compensamos con Mansilla, que anduvo muy bien”.
• “No voy a dar nombres, pero hubo jugadores que tuvieron picos muy bajos en su rendimiento”.
• “Estamos bien en el arco y en la defensa. La idea es capitalizar el club con la apuesta por los chicos del club, como hicimos con Misael Aguirre hoy. Brahian Cuello se va a adaptar rápido, Perazzo me habló bien de él porque lo tuvo en Almagro”.
• “Respecto de Mauricio Martínez, tanto él como nosotros queremos que esté, pero es un problema de clubes. Buscamos a Saravia, me gustaba Tarzia pero solo lo vendían y estuvo la posibilidad de Iván Gómez. Necesitamos a alguien en ese lugar”.
• “Muy bien la gente de Unión y recién le dije a Palavecino que si estaba en la tribuna, también me hubiese enojado con él. Pero lo felicité y le dije que siguiera buscando porque ya van a entrar las pelotas que hoy se le van afuera”.
Union vs Platense. Foto: Manuel Fabatía
• “Me gusta Misael Aguirre porque es un jugador dinámico, de buena respuesta física. Palacios se cansó un poco pero estoy seguro de que a Unión le va a dar mucho. Necesitamos que los volantes lleguen un poco más al gol. Tenemos muchos córner o centros desde el costado, pero nos cuesta el gol”.
• “Platense jugó bien, me gustó, tiene jugadores de buen pie, nos quitó ritmo demorando un poco porque saben que somos un equipo muy intenso”.
• “Nos faltó coordinación de los delanteros, por eso lo saqué a Colazo y lo puse al Chelo Estigarribia. Tenemos muchos delanteros y estamos condicionados a usar dos, porque si juego 4-2-3-1, dejo a tres delanteros en el banco”.
Union vs Platense. Foto: Manuel Fabatía
• “Estoy feliz por la vuelta de Bruno Pittón. Y en la semana les dije a él y a Del Blanco que iban a armar algo bueno por afuera. Y fíjense que la jugada de Palavecino fue así y Bruno, inteligentemente, tiró el centro atrás para Palavecino y dejó a contra pierna a los defensores”.
• “Nosotros hicimos ofertas por jugadores y los representantes optaron por no traerlos o los clubes por pedir dinero por una venta. Así pasó con Iván Gómez por ejemplo. Tarzia quería venir, pero pasó lo mismo. Cuando hay una intención de venta de por medio, yo ya no puedo hacer más nada. Traer por traer no es bueno y no coincido que no hay recambio. Igualmente me gustaría tener algo más”.
• “La gente se incomodó un poquito y yo también. Y por eso los entiendo”.
• “Está súper difícil el mercado y la chance de que alguno de los chicos nuestros se vaya, está latente. Yo le expliqué a los dirigentes que si se vende alguno, se tiene que vender bien”.
• “Son tres meses de competencia, hay partidos seguidos y vamos a necesitar de todos los jugadores”.
• “Unión piensa en su juego y tratamos de ser difíciles para los demás. Nunca pensamos en ir a empatar o a defender, siempre salimos a ganar”.
• “Nos ofrecieron 60 jugadores por puesto. Miramos videos y analizamos todos, pero lo primero que nos preguntamos es si ese jugador que nos ofrecen, es más que lo que tenemos. Por eso, la idea es no tapar a los pibes. Hay varios chicos que andan bien y los vamos a llevar despacito”.