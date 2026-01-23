#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión y Platense

El Tate no logró romper el cero en un partido marcado por la estrategia defensiva. Ambos equipos buscan consolidarse en un torneo competitivo.

Unión vs Platense - LPF. Foto: Manuel FabatíaUnión vs Platense - LPF. Foto: Manuel Fabatía
Unión empató 0 a 0 ante Platense en Santa Fe, en el partido correspondiente a la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con la convicción de seguir sumando peso en una Liga Profesional cada vez más difícil.

Por su parte, Platense llegó con base sólida pese a la salida de Ronaldo, figura de su título.

Aun así, ninguno pudo imponerse y terminaron sin goles.

El partido se jugó desde las 20hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Así quedaron las posiciones

