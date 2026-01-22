Unión recibe a Platense en el 15 de Abril: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión arranca el año en Santa Fe contra el campeón de la primera parte del 2025, Platense, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. La Fecha 1 del Tate se jugará desde las 20hs en el Estadio 15 de Abril.
El equipo de Leonardo Carol Madelón arranca el año con la convicción de seguir sumando peso en una Liga Profesional cada vez más difícil. El partido se juega desde las 20hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.
Unión arranca el año en Santa Fe contra el campeón de la primera parte del 2025, Platense, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. La Fecha 1 del Tate se jugará desde las 20hs en el Estadio 15 de Abril.
Leonardo Carol Madelón fue el encargado de cambiar la cara de un Unión que estaba tirado abajo. Con garra, ganándose al vestuario y contra todo pronóstico se metió en los Playoffs del Clausura.
Por su parte Platense, perdió a una de sus mayores figuras en Ronaldo, que marcó 22 goles y fue clave en el campeonato, pero armó una base sólida con refuerzos que serán puestos a prueba esta noche frente al público santafesino.
El duelo se disputa este jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, por la primera fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 20:00 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Pablo Echavarría estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Echavarría será acompañado por los asistentes Iván Núñez y Matías Balmaceda; Álvaro Carranza como 4º árbitro; Lucas Novelli en el VAR y Julio Fernández en el AVAR.