Unión y los clubes junto a Tapia-Toviggino en la Liga

Hace apenas algunos minutos terminó la reunión en la Liga Profesional, donde estaban citados todos los clubes de Primera División en las oficinas de Puerto Madero. En el caso de Unión, el club fue representado por su vicepresidente Edgardo Zin, como pasa casi siempre porque el titular Luis Spahn no concurre casi nunca.
En principio, se trataron cuestiones administrativas (se aprobaron los números de la Liga Profesional) y se fijaron los nuevos valores de las entradas, pasando una “general o popular” a un nuevo costo de 40.000 pesos por partido, en una clara señal para que la gente se asocie a los clubes.
Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: Archivo
El dato más importante, en medio de la polémica que está instalada en el fútbol argentino, fue que tanto Claudio “Chiqui” Tapia como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, recibieron a los clubes y comandaron la asamblea.
Finalmente, el Comité Ejecutivo aprobó la moción para una amnistía y le correrá traslado al Tribunal de Disciplina de AFA para su efectivización y puesta en vigencia. La misma sería para todos los sancionados, sin límite de fechas. “Lo define mañana el Tribunal”, fue la respuesta ante la consulta de El Litoral.
Edgardo Zin junto a Claudio "Chiqui" Tapia.
Si el Tribunal de Penas aprueba la amnistía, Estudiantes de La Plata podrá contar con varios de sus compañeros en el arranque de la defensa del título (los que habían sido suspendidos por el famoso “pasillo” de espaldas en el Gigante de Arroyito).
Este “perdón futbolero” abarcaría a todas las categorías que están bajo la órbita de la casa madre, por lo que tendría vigencia tanto en partidos de Liga Profesional como en todas las divisionales.
Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó que no se convoque a selecciones juveniles a los jugadores que se vayan por patria potestad. La AFA impulsó la normativa tras lo sucedido con el caso de Lucas Scarnato con River y hoy fue ratificado por los clubes, entre ellos Unión.