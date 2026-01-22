Unión, Brahian Cuello, los nuevos palcos y la camiseta que emula el 96
Llega un volante que viene de jugar en Delfín de Ecuador y está cerca de concretarse la incorporación de un volante central. Unas horas antes del partido de esta noche, se presenta la camiseta en el lugar en el que se hace la tradicional "previa".
Brahian Cuello, cuando le tocó vestir la camiseta de Instituto en Primera División.
En un mercado de pases que ha sido poco movido para Unión, el club incorporó este jueves al volante Brahian Cuello, de 28 años, que llega proveniente de Delfín de Ecuador y que en nuestro país arrancó en San Luis (ciudad de la que es oriundo) y luego vistió las camisetas de Almagro, Instituto de Córdoba y luego Delfín, donde tuvo activa participación el año pasado, jugando más de 30 partidos en el torneo ecuatoriano.
También se estaba trabajando en la incorporación de un volante central, aunque su nombre no había trascendido hasta el momento.
Cuello es la segunda cara nueva en el plantel de Madelón, luego de haber sumado a Matías Mansilla, que llegó al club como reemplazante de Matías Tagliamonte, quien defendió al arco rojiblanco en el último torneo pero retornó a Racing pues el club no hizo uso de la opción.
El libro de pases cerrará el próximo martes, pero se extenderá hasta marzo en el caso de aquellos clubes que transfieran al exterior, pues tendrán la posibilidad de reemplazar a ese futbolista que emigre.
En el caso de Unión, a esta altura se suponía que Vargas, Fascendini o Del Blanco habrían tenido la posibilidad de salida. Ofertas concretas, de acuerdo a lo que El Litoral pudo averiguar, no llegaron. Hubo tanteos por doquier, pero no hubo algo que se acerque a lo que Unión pretende. La salida más llana podría ser la de Fascendini, pues existe una cláusula de salida (lo mismo que pasó con Pardo), pero hasta el momento está en el plantel, al igual que los dos laterales.
Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatía
"Estamos en alrededor de 23.200 socios"
Andrés Valenti, el secretario general del club, confirmó que se llegó a alrededor de 23.200 socios y se aclaró que en el partido de este jueves, el valor de la entrada general fue de 30.000 pesos porque la resolución de Afa de aumentarla a 40.000 fue posterior a la comunicación que hizo el club para aquellos que no son socios y pretendían ir al partido con Platense.
Como en este 2026 se cumplirán 30 años de uno de los ascensos más recordados de la historia (el de 1996 de la mano de Carlos Trullet), la marca que viste al club confeccionó una camiseta similar a aquella que vistió el equipo del Cabezón, que tenía la particularidad de no tener franjas rectas verticales, sino onduladas.
Ese ascenso tuvo un sabor muy particular por la gran cantidad de jugadores del club, muchos de ellos muy jóvenes. Lautaro Trullet, Félix Pereyra, Mauricio Oggioni, Martín Mazzoni, Sebastián Clotet, Luciano Zavagno, Martín Perezlindo, Darío Cabrol, Silvio Mendoza, José Luis Marzo, Eduardo Magnín, más el gran aporte de la “Araña” Maciel, Alejandro Castro, el Laucha Garate, Pablo Bezombe, Osorio y “Pochola” Sánchez, fueron los jugadores que lucieron en aquél proceso que arrancó mal pero que luego se fue acomodando y terminó rindiendo en gran forma, de la mano de otro hombre que hizo muchísimo por Unión, como Carlos Alberto Trullet, que definió a ese momento como el de una “revolución social”, por todo lo que provocó Unión con su gente, que se vio totalmente identificada con ese plantel.
La camiseta se presenta esta tarde en el parquecito ubicado enfrente del club, en un sector muy concurrido porque allí es donde se lleva a cabo la tradicional “previa”. Y se aprovechará el momento para que la gente vea por primera vez la nueva camiseta (que se usará en el partido) y disfrute de algunas sorpresas que la dirigencia rojiblanca tiene preparada.
José Luis Marzo, gran figura de aquel ascenso del 96, con la nueva camiseta.
Los 300 nuevos palcos
Otro aspecto para resaltar: luego de muchos años de espera, los adquirentes de los palcos en la tribuna sur tendrán la posibilidad de ubicarse en el lugar que les corresponde. Serán 300 lugares los que se habilitarán en esta ocasión, sobre un total de 500 que es la capacidad total de esos dos pisos de palcos en la parte superior.
Además, se hicieron trabajos en el sector de acceso a los palcos para el periodismo, con la colocación de un alfombrado en el largo pasillo que está ubicado detrás de las cabinas de transmisión y el acceso a ese sector.