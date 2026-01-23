El 0 a 0 fue el fiel reflejo

Unión y Platense jugaron bajo un pacto de no agresión

Mansilla “bancó los trapos” en el inicio dormido de Unión con dos grandes atajadas. Luego, aburrieron y se controlaron mutuamente. Hubo un par de jugadas propicias (mal definidas por Fragapane y Palavecino), pero nada más. El punto suma poco y nada en todo: en la tabla y en el juego.