Del Blanco: "Han llamado varios clubes, pero mi cabeza está acá en Unión"
El lateral izquierdo fue una de las figuras que tuvo el equipo de Madelón en el debut con empate frente a Platense. Con imprecisiones como el resto de sus compañeros, fue uno de los que buscó siempre el arco de Borgogno. “Defensivamente estuvimos muy bien”, dijo en vestuarios.
"Defensivamente estuvimos bien pero nos faltó en ese último pase final", aseveró Del Blanco por el empate.
Como viene siendo una sana costumbre en los últimos tiempos, Mateo Del Blanco terminó siendo uno de los nombres de mejor rendimiento en el primer partido de Unión en la temporada 2026. Sin estar todavía en el nivel más alto que le vimos el año pasado, el zurdo buscó ser salida y darle proyección al equipo sobre su lateral, llegando a posición de gol y siendo una de las armas más peligrosas que tuvo el equipo de Leonardo Madelón en el estreno sin goles frente al Calamar.
En zona de camarines, “Mini” se quedó con una sensación similar a la del DT y la mayoría de los hinchas tatengues, tras un empate con sabor a poco en condición de local y contra un rival que también tuvo sus momentos y se plantó de igual a igual en el 15 de Abril. En el inicio de la charla con los medios, Del Blanco comentó: “Fue una pretemporada corta pero bastante intensa. Creo que nosotros llegamos muy bien preparados porque hicimos una muy buena cantidad de entrenamientos tanto acá como en Uruguay. Nos vamos con una sensación un poco rara, porque creo que defensivamente estuvimos bien pero nos faltó en ese último pase final. Me parece que si lográbamos ser un poco más precisos nos íbamos con los tres puntos”.
Consultado acerca del inicio de ambos tiempos, donde fue Platense el que tomó la iniciativa e inquietó a Mansilla, el santafesino señaló que “en la primer jugada del partido entramos un poco dormidos y casi nos hacen el gol, pero después en líneas generales siento que estuvimos bien, ordenados. La bronca es un poco por estar imprecisos, pero creo que con el correr de los partidos lo vamos a ir corrigiendo y vamos a mejorar mucho más”.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a la necesidad que tiene Unión de sumar herramientas en su plantel de cara a la temporada que acaba de iniciarse, Del Blanco expresó: ”Creo que es positivo cuando un equipo mantiene la base y mucho más cuando la temporada anterior fue buena. No siempre hay que mirar afuera sino que es importante sostener la base que tenemos. Obviamente que necesitamos refuerzos, creo que hoy fue un partido bueno. Por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar y vamos a tratar de corregir los errores para poder ganar el jueves que viene allá en Lanús”.
Cerrando su análisis de lo ocurrido en la noche del jueves en el 15 de Abril, el lateral izquierdo de Unión explicó: “Yo creo que el nerviosismo es siempre por ir a buscar los tres puntos porque acá en casa y con nuestra gente queremos ganar siempre. Siempre fue así, si vos mirás los partidos del año pasado íbamos a cero a cero y queríamos ir a buscarlo. Pienso que los errores, las imprecisiones y ese nerviosismo que hoy tuvimos en algunos pasajes fue más por ir a buscar los tres puntos acá de local que por otra cosa”.
Varios sondeos pero sin ofertas
En tiempos de mercado de pases, y con su nombre a la vanguardia en la lista de jugadores que Unión tiene posicionados como expectativa de transferencia, a Del Blanco se le preguntó cómo atraviesa estos días sabiendo que en cualquier momento puede concretarse la salida del equipo que lo formó y del que es hincha. Sobre esto, reflexionó: “Hay varios clubes que en este mercado preguntaron condiciones por mí. Más allá de eso yo siempre seguí entrenándome al máximo acá en Unión. Todavía no tengo del todo claro qué pasará, pero mientras eso se resuelve voy a seguir trabajando acá con mi cabeza puesta siempre en Unión. Tengo en claro que hay muchos clubes de distintos países que están averiguando cuáles son las condiciones pero repito que yo estoy con la cabeza acá en Unión y si viene algo serio que les sirva a todos, se analizará”.
Unión-Platense| Torneo Apertura Fecha 1| Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatia
Antes de retirarse del estadio, y consultado sobre el contacto que mantiene con el cuerpo técnico sobre este particular momento que le toca vivir siendo tan joven, el zurdo reveló: “Con Leo hemos hablado mucho. Obviamente que él sabe y yo también lo sé, que si viene una oferta buena para mí y para el club, se va a dar la transferencia. La realidad es que eso todavía no llegó, así que todavía voy a seguir laburando acá en Unión y voy a dar lo mejor acá”.
“Lo importante es que sumamos”
Otro de los futbolistas tatengues que enfrentó los micrófonos minutos después de consumado el empate sin goles ante Platense fue el delantero Cristian Tarragona, uno de los estandartes ofensivos que tiene el Unión de Madelón pero que estuvo lejos del gol en el debut en el Apertura. Bien controlado por los centrales del marrón, Tarragona ofreció su habitual entrega y despliegue, aunque no pudo contar con chances netas para anotarse en la red.
En su condición de referente de este plantel, el nacido en Alto Verde hizo su propio análisis del 0 a 0 ante los dirigidos por Walter Zunino: “Tuvimos una pretemporada corta, intensa, donde recién estamos aflojando las piernas. Obviamente que en los primeros minutos se vieron algunas imprecisiones pero eso es producto de toda la pretemporada.Lo importante es que arrancó el torneo, sumamos. Teníamos ganas de sumar a tres porque estamos en deuda con la gente acá de local pero recién arranca y hay que estar tranquilos”.
Unión-Platense| Torneo Apertura Fecha 1| Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatia
En esta línea, consultado sobre su entrega en la faz defensiva, el ex jugador de Talleres destacó: “La primera línea de defensa somos los dos delanteros. A quien le toque jugar, ya sea al Chelo (Estigarribia), al Huevo (Colazo), al DAD (Díaz) o a mí. Obviamente que el equipo respalda de atrás así que creo que esa es la primer arma que tenemos. En mi caso la amarilla me condicionó un poco por mi manera de jugar así que traté de cuidarme, pero tampoco creo que haya influido en mi juego ofensivo pero sí es cierto que no tuve tantas chances de ir al choque y demás. Fue una amarilla sin intención, así que todo bien”.
Respecto de cómo sintió el desgaste del primer partido de la temporada, “Tarra” señaló: “Me siento bien físicamente. Terminé cansado obviamente, pero me siento bien. Hemos trabajado muy bien en la pretemporada, en lo personal me propuse ponerme mejor físicamente respecto de cómo terminé el torneo pasado. Siempre pensando en el equipo y obviamente en pelear para el bien del equipo”.
En el final, interrogado por las metas que se han establecido como grupo para esta primera mitad de la temporada, el delantero rojiblanco expresó: “El objetivo como grupo es seguir manteniendo, es seguir sosteniendo ese Unión con el que a todos les molesta jugar. La intención es plantarnos de igual a igual en todas las canchas. Vamos por eso y obviamente que Unión está para seguir creciendo”.