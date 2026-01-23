"Nos faltó en el último pase"

Del Blanco: "Han llamado varios clubes, pero mi cabeza está acá en Unión"

El lateral izquierdo fue una de las figuras que tuvo el equipo de Madelón en el debut con empate frente a Platense. Con imprecisiones como el resto de sus compañeros, fue uno de los que buscó siempre el arco de Borgogno. “Defensivamente estuvimos muy bien”, dijo en vestuarios.