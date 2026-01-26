Unión: cierra el libro, se viene Lanús y Madelón piensa en algún retoque

Lanús, el rival de Unión este jueves a las 19.15 en la Fortaleza del sur del Gran Buenos Aires y con el arbitraje de Fernando Espinoza, es uno de los equipos con mejor estructura futbolística del fútbol argentino, viene de ser campeón de la Sudamericana y arrancó con el pie derecho este duro torneo argentino, venciendo a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
Son los condimentos suficientes para entender lo difícil que resultará este partido de visitante para el Unión de Madelón, que luego tendrá algunos pocos días de recuperación antes de recibir la visita de Gimnasia de Mendoza, el lunes de la semana que viene.
¿Cambios en un equipo que ha tenido signos elocuentes de estabilidad en la formación?, es posible. Al equipo le faltó fútbol y el técnico fue muy claro cuando señaló que vio rendimientos bajos en lo individual. Sin dar nombres, el mensaje resultó contundente y es posible, en consecuencia, que haya algún retoque en la alineación titular.
Pasando en limpio, difícilmente algún retoque se produzca en el sistema defensivo, porque fue lo que mejor funcionó ante Platense. Salvo que Madelón intente probar, desde el inicio, algo que intentó en el final del partido contra Platense, que fue el ingreso de Bruno Pittón a la defensa y el corrimiento de Del Blanco a la mitad de la cancha para que juegue en el lugar de Fragapane.
Lo más probable es que Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco sigan en el equipo conformando la línea defensiva. En el medio podría darse la posibilidad de alguna modificación si es que el técnico se decide, quizás buscando esa cuota de fútbol que el equipo no tuvo ante los calamares.
Arriba, la dupla Colazo-Tarragona se mantendría, pues si bien ingresó Estigarribia en el segundo tiempo y es la primera alternativa de cambio que tiene Madelón, no fue bueno el inicio de la semana de trabajo para el delantero, ya que presenta alguna molestia física.
Respecto del mercado de pases, apareció el nombre de Nicolás Retamar, un delantero que tuvo una gran temporada en 2024 jugando para Ferro, donde marcó 10 goles en 35 partidos y eso le permitió un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza. Es entrerriano, puede jugar de carrilero por derecha y vistió también las camisetas de Juventud Unida de Gualeguaychú (su ciudad de origen), Gimnasia de Concepción del Uruguay, Barracas Central, Sportivo Las Parejas y Güemes de Santiago del Estero, antes de su llegada a Ferro, donde se destacó y fue apuntado como uno de los cinco jugadores destacados de la categoría hace dos temporadas.
El libro de pases cerrará este martes y, hasta ahora, Unión apenas incorporó a Matías Mansilla (para reemplazar la salida de Tagliamonte) y a Brahian Cuello. La espera por Mauricio Martínez continúa, pero es algo que debiera resolverse de inmediato y Madelón hizo hincapié en que se trata de una “cuestión entre clubes” y que Rosario Central es el que tiene que tomar la determinación sobre qué hacer con el jugador, que antes no fue tenido en cuenta por Holan y que ahora transita por el mismo camino con Almirón.
“Lo de Mauricio está complicado y todo lo que surgió, ya sea en condición de libre o con la chance de traer a préstamo, no es superior a lo que nos puede dar ‘Caramelo”, confiaron fuentes inobjetables a El Litoral.
En la Fortaleza, lo espera un duro rival
Fernando Espinoza dialoga con Thiago Cardozo luego de cobrarle un penal por aquella acción -imprudente- del arquero tatengue que terminó en gol de Bou desde los doce pasos. Volverá a ser el juez de un Lanús-Unión en la Fortaleza.
Mientras tanto, Lanús, próximo rival, derrotó 3-2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Torneo Apertura y, tras el encuentro, el cruce continuó fuera del campo de juego a través de las redes sociales oficiales del club de zona sur. El Granate publicó una imagen correspondiente al tercer gol, convertido por Marcelino Moreno, acompañada por la frase "¿Cómo está el nene…?".
El mensaje remite a una declaración de Marcelo Moretti, ex presidente del Ciclón, registrada en una cámara oculta que se difundió en abril de 2024, la cual mostró que recibiría 25 mil dólares para fichar a un futbolista en las Inferiores.
En aquel video, que tuvo amplia difusión y llegó incluso a la AFA, se observa a Moretti reunido en su oficina de la sede de Avenida La Plata con un grupo de personas. La escena comienza de manera informal: "¿Qué quieren tomar?", pregunta el entonces dirigente. "Un champagne, capaz", responde una voz. Luego, una mujer -con el rostro pixelado- le extiende un fajo de billetes y le dice: "Veinte mil, contalo". Moretti replica: "No, no, no…", mientras guarda el dinero en el saco.
Instantes después, en la misma grabación, el ex presidente pronuncia con total naturalidad la frase que volvió a escena tras el posteo de Lanús: "¿Cómo está el nene?". La mujer, señalada como la madre de un futbolista, responde con un relato personal sobre su hijo y su deseo de jugar al fútbol: "Vienen todos los amigos con las novias y yo le pregunto, ¿y vos? 'A mí no me importa nada mamá, yo quiero jugar a la pelota. Si vos estás bien, ya está', me dice. Me mata de amor".
Aunque el escándalo derivó en la salida de Moretti de la presidencia y en la asunción provisoria de Sergio Costantino hasta las elecciones anticipadas del 30 de mayo, la frase quedó instalada en el imaginario del fútbol argentino.
La nueva camiseta que Unión presentó en sociedad, homenajeando al Brigadier Estanislao López. Gentileza Unión