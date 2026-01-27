Menossi entrenó, se hizo la revisación y Madelón planifica la visita a Lanús

Con la llegada de Lucas Menossi, al menos Madelón ha logrado sumar a un jugador de las características que buscaba para suplantar la salida de Mauricio Martínez, mientras el foco de atención está en el jueves y el partido que se jugará en la Fortaleza granate ante Lanús, desde las 19.15 y con el arbitraje de Fernando Espinoza.
Alguna molestia que sintió Rafael Profini encendió alarmas que rápidamente se apagaron porque el volante central rojiblanco estará en condiciones de jugar y seguramente lo hará como titular.
En realidad, si alguna duda importante tiene el técnico, se da en la mitad de la cancha por el bajo rendimiento de Franco Fragapane fundamentalmente. ¿Cuáles son las alternativas?, a priori, la posible entrada de Palavecino o el corrimiento de Del Blanco a la mitad de la cancha, quedando Bruno Pittón en la posición de lateral por izquierda, que fue, por otra parte, lo que Madelón intentó como opción final en el partido del jueves pasado en la avenida ante Platense.
Por el momento y de acuerdo a lo que el técnico expresa en el armado del equipo y en las modificaciones que realiza, serían las dos alternativas. Una tercera – menos probable – es correr a Palacios a jugar como volante por izquierda y que aparezca Misael Aguirre por derecha. Palacios jugó bien en esa posición en el partido ante Gimnasia, el año pasado, y fue uno de los mejores jugadores del equipo tatengue. Aguirre está dando recién sus primeros pasos, jugó algunos minutos en los amistosos jugados en Uruguay y debutó oficialmente ante Platense. No sería la opción más adecuada para un partido como el del jueves, de serio riesgo para Unión.
Luego, en el fondo no caben dudas más allá de la opción de relevar a Del Blanco de la posición de defensor para pasarlo a la zona de volantes. Fue el sector de la cancha en el que no hubo casi fisuras, más allá de que el equipo entró dormido y sufrió en el inicio del partido, cuando aparecieron esas dos o tres atajadas de Mansilla para impedirle a Platense que conquiste algún gol del que estuvo cerca en el arranque del encuentro.
Arriba, Tarragona es número puesto y se supone que habrá crédito también para Colazo, más allá de que entró Estigarribia en el segundo tiempo y no deja de ser una buena opción para volver a formar la dupla que se convirtió en titular el año pasado, junto con Tarragona.
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco o Bruno Pittón; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Del Blanco, Fragapane o Palavecino; Tarragona y Colazo serían los nombres de los cuáles saldrán los 11 que saltarán el jueves al campo de juego en el sur del Gran Buenos Aires.
Menossi ya fue presentado a sus compañeros
Lucas Menossi llegó a Santa Fe, se entrenó este martes con sus nuevos compañeros luego de su último paso por Belgrano de Córdoba y luego se dirigió al Sanatorio Santa Fe para efectuar la revisación médica de rigor, antes de la firma del contrato que lo ligará a Unión hasta diciembre venidero.
Pulgar para arriba para la cara nueva de Unión, que fue muy importante en aquel título conseguido con Tigre bajo la conducción técnica de Pipo Gorosito.
“Lucas es un jugador que me encanta, creo que le puede dar mucho a Unión jugando al lado de Mauro, más suelto. Pittón sería como Prediger en su momento en Tigre, ambos le hacen el trabajo defensivo. Lucas le va a dar fútbol, se hace cargo de la pelota, no es su característica lo defensivo, hace la diferencia con la pelota”, declaró, a LT 10, Juan Ignacio Cavallaro, el ex jugador de Unión que fue compañero de Menossi en Tigre y está en Santa Fe.
Con la llegada de Menossi, Madelón tiene tres caras nuevas: el volante que tuvo su mejor expresión futbolística en Tigre (fue campeón) y luego pasó por San Lorenzo, Universidad Católica de Chile y Belgrano; el arquero Matías Mansilla y el volante Brahian Cuello, quien llegó en los últimos días de la semana pasada.
Será un partido muy complicado el que se afrontará este jueves, teniendo en cuenta que Lanús viene de conseguir el título de campeón de la Copa Sudamericana, el año pasado, y que arrancó muy bien la actual, con el triunfo por 3 a 2 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
A propósito de ese partido, Mauricio Pellegrino, el entrenador, dijo que “los equipos no son la suma de buenos jugadores, sino jugadores que juegan bien en función del equipo. Creo que eso hoy (por el partido con San Lorenzo) fue determinante”.
También se refirió a la salida desde el fondo, uno de los aspectos que el equipo busca consolidar: “Siempre trabajamos todos los momentos del juego. A veces salen mejor y otras no. Hoy tuvo más que ver con la precisión que con la elección. Lo importante es que cuando el equipo pierde la pelota en esa zona, está preparado para responder”.
Desde su llegada, Pellegrino dirigió 52 partidos oficiales al frente de Lanús, con un balance positivo: 24 victorias, 16 empates y 12 derrotas, números que reflejan regularidad y competitividad. Pero el dato que define su etapa es uno solo: la conquista de la CONMEBOL Sudamericana, el logro más importante de su carrera como entrenador y uno de los hitos más grandes en la historia del Granate.
La única cuenta pendiente, hasta ahora, sigue siendo el clásico del Sur. Bajo su conducción, Lanús no pudo vencer a Banfield, con un empate 1-1 en abril y una derrota 2-1 en noviembre.
La renovación de Mauricio Pellegrino no fue solo una firma: es la confirmación de un rumbo. Lanús eligió continuidad, convicción y ambición. El desafío ahora será sostener lo conseguido y volver a competir en lo más alto del continente.
Bajo la conducción de un histórico del club, como Nicolás Russo, Lanús también tiene un perfil y un proyecto institucional que mantiene a través del tiempo. Los dirigentes rotan, pero hay un objetivo y un horizonte institucional que no se abandona.