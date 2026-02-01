Unión tiene una cita con la historia: el
“Lobo”, un rival al que costó cazarlo
Gimnasia de Mendoza lo dejó afuera del Nacional de 1972 y también de la Copa Argentina del 2024. Dos golpes duros ante el rival del lunes en Santa Fe.
Uno de los goles de "Pachín" Bonaveri en aquel partido de ida ante Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril. En la revancha, los mendocinos eliminaron a Unión y clasificaron para el Nacional de 1972. Gentileza
Son pocos partidos entre sí, pero el choque entre Unión y Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene su historia, la que se remonta incluso a un recordado ida y vuelta en el viejo Regional, cuando Unión había decidido – asamblea mediante – desafiliarse de la Afa para intentar la vuelta a Primera (luego del descenso en 1970) a través del torneo Regional.
Era un camino arduo, largo y peligroso. Había que ganarse el derecho venciendo primero en la Liga Santafesina, posteriormente en el Provincial y así superar distintas etapas, encontrándose con equipos del interior y canchas muy complicadas, como cuando en ese 1972 a Unión le tocó jugar en Concordia ante Juventud Unida, en un partido que estuvo plagado de incidentes y hostigamientos hacia los jugadores de Unión de ese entonces, muchos de los cuáles todavía lo recuerdan.
El primer intento fue en 1971 y Unión llegó hasta el final y perdió el derecho de jugar el Nacional (en ese entonces había dos torneos de Primera: el Metropolitano y el mencionado Nacional), a manos de Don Orione de Chaco, que se dio el gusto de jugar en la máxima categoría y de enfrentar, por ejemplo, a River.
Al año siguiente, Unión clasificó para el Repechaje por el ascenso (había cuatro plazas fijas y cuatro más, por el Regional, para los clubes del interior), luego de dejar en el camino a José María Estrada de Formosa. Además de Unión, a ese repechaje lo jugaron All Boys de La Pampa, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Central Norte de Salta, que fue el rival de Unión en la semifinal. Dos empates (0 a 0 en la avenida y 1 a 1 en Formosa) le dieron a Unión la clasificación para la final con los mendocinos de Gimnasia.
El primer partido se jugó en la cancha de Unión y el Tate ganó 4 a 2. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Leopoldo Jacinto Luque, Vigo y “Pachín” Bonaveri en dos oportunidades), mientras que Luna y Fornari (que al año siguiente integró la selección “fantasma” que jugó con Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de 1974), convirtieron para los mendocinos.
Un muy jovencito Carlos Mazzoni, junto a Bravo y Bonaveri. Los tres jugaban en aquel Unión de 1972.
La revancha se jugó una semana después en la cancha de Godoy Cruz y allí el triunfo fue para Gimnasia por 3 a 0, con goles del ídolo Víctor Legrotaglie (la cancha de Gimnasia lleva su nombre), Luna y Fornari de penal, con lo cual Gimnasia clasificó para el Nacional y allí inició la dirigencia de Unión una ardua gestión, con apoyo del poder político de entonces y la buena predisposición de los diferentes interventores que tuvo la Afa en el momento, para que allá por febrero de 1973 se resolviera la reafiliación de Unión y su inserción en el torneo de Primera B.
En aquel encuentro jugado en Mendoza, en 1972, Unión alistó a Febre; Quaino, Miño, Ceballo y Bravo; Fredes, Carlos Mazzoni y Néstor Borgogno; Vigo, Luque y Bonaveri. El arquero suplente fue “Cacho” Escobar (su hijo también atajó en Unión) y el técnico era Reynaldo Volken, quien años más tarde fue otra vez contratado y armó un equipo que fue sensación en 1978 y 1979. Artucio por Luque y Salas por Bonaveri fueron las modificaciones empleadas en ese partido, que Unión podía hasta darse el lujo de perder por un gol (ya si era por dos, favorecía a Gimnasia).
Los mendocinos alistaron a Camargo; Castellano, Guayama, Zuvialde y González; Ibañez, Aceituno y Legrotaglie; Fornari, Grudzien y Luna, dirigidos por Bernardino Prado. Después ingresaron Burgos y Paiva en ese Gimnasia que dejó con las ganas a Unión, aunque esto posibilitó que los dirigentes de entonces (Baldi era el presidente cuando se produjo el descenso y la desafiliación y Corral, luego, el que encabezó la comisión directiva para la vuelta a la B), pusieran manos a la obra para el retorno a Afa.
El primer tiempo del encuentro había finalizado igualado en cero, situación que favorecía ampliamente a los intereses de Unión. Pero después llegaron los goles. Y si bien el arbitraje de Aldo Ottone fue cuestionado y le regaló el penal a Gimnasia que convirtió Fornari, era ya el 3 a 0 y Gimnasia, con la segunda conquista, ya había logrado la diferencia suficiente para ascender a Primera.
El día que el Kily amagó con irse
Una imagen de ese encuentro que Unión jugó ante el Lobo mendocino en Junín por Copa Argentina. Foto: Franco Perego/Prensa Unión
La historia más reciente es la eliminación de la Copa Argentina del 2024, cuando Gimnasia le ganó a Unión 2 a 1 en la cancha de Sarmiento de Junín, en un partido que se convirtió en un revulsivo, porque el Kily González quiso renunciar, fue “atajado” por la dirigencia (sobre todo por los miembros de la subcomisión de fútbol), siguió y el final de ese año lo encontró a Unión clasificando para la Copa Sudamericana del 2025. Luis Silba y Nazareno Solís le dieron los goles de la victoria a los mendocinos, mientras que Bruno Pittón (de cabeza) anotó el de Unión.
En medio de estos dos episodios que fueron determinantes (en ambos, Gimnasia eliminó a Unión), se produjeron dos choques por el torneo Nacional de 1978 y allí la historia fue diferente. En Mendoza, el resultado fue 1 a 1 en la primera rueda y, en el partido de vuelta por la segunda rueda de ese torneo en el que Unión llegó a la semifinal y perdió con River, el Tate ganó 2 a 0 con goles de Carlos Mazzoni y Rafael Domingo Moreno.