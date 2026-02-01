Un lunes para trasnochar en la avenida

Unión y una consigna clara ante su gente: cambiar aplausos por aquel silencio inicial

El equipo de Madelón jugará a las 22 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Necesita repetir los 30 minutos iniciales con Lanús y ser más agresivo arriba para volver a ganar y trastocar aquella despedida en silencio ante Platense, por aplausos y gritos de victoria.