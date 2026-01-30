El DT rescató la entrega

Leo Madelón: “Quiero felicitar a los jugadores porque fue digno lo que hicieron”

El entrenador tatengue dijo que Unión pudo haber empatado, que el partido fue parejo y que “hemos logrado que el fútbol argentino nos respete. Y eso se vio hoy con Lanús, que es un campeón continental”.