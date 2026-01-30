Leo Madelón: “Quiero felicitar a los jugadores porque fue digno lo que hicieron”

Todas las derrotas duelen, pero algunas agregan preocupación y otras no. La de este partido con Lanús pertenece al último grupo, al de esas derrotas en las que hay cosas positivas para rescatar y no tantas para desesperarse y “bajonearse”.
El entrenador tatengue dijo que Unión pudo haber empatado, que el partido fue parejo y que “hemos logrado que el fútbol argentino nos respete. Y eso se vio hoy con Lanús, que es un campeón continental”.
• “Los primeros diez minutos del segundo tiempo no la pasamos bien, parecía que atravesábamos un momento crítico, pero mejoramos luego y creo que terminamos dejando una imagen digna ante un equipo muy bueno que no te da lugar al error. Quiero felicitar a los jugadores porque fue muy digno lo que hicieron”.
• Nosotros estábamos muy bien en el primer tiempo, manejamos el partido ante un rival muy difícil. En el entretiempo les dije a los muchachos que había que duplicar el esfuerzo y los muchachos lo hicieron. Pudimos haberlo empatado”.
• “Estoy contento porque tenemos recambio, a Bruno Pittón lo saqué por una cuestión táctica pero fue buena su vuelta a la titularidad”.
• “La propuesta de Unión fue muy buena, el partido fue bueno. Tuvimos la desgracia de que estábamos jugando bien y en un abrir y cerrar de ojos llegó la expulsión y el gol de ellos. Duele decir que la derrota fue digna, pero el partido fue muy parejo y la entrega del equipo fue elogiable”.
• “Vargas tuvo un corte, le pondrán dos o tres puntos. Cuello no está habilitado todavía, Menossi sí pero no sé si estará en condiciones de jugar el partido del lunes ante Gimnasia de Mendoza”.
• “Ludueña es un chico que todos los días pide la camiseta, pero los que estaban jugando allí venían muy bien. Misael Aguirre está madurando, entiende lo que es Unión y lo que está jugando. Me voy contento con ellos”.
• “No tengo nada que reprocharle a los muchachos, todos respondieron muy bien. Estoy dolido porque no me gusta perder, pero jugando así, los resultados van a llegar”.
• “Vinimos a la casa de un equipo campeón y lo superamos por momentos en el juego. Se nos complicó con un jugador menos y esto es un aprendizaje. Los chicos de Unión juegan con dignidad y amor a la camiseta. Y el hincha lo sabe”.
• “No hay que ponerse la soga al cuello pensando que el lunes hay que ganar si o si. Nosotros estamos bien, hemos logrado que el fútbol argentino nos respete y hoy pasó con Lanús, que es campeón continental”.
• “Ví al equipo mejor que contra Platense. Nos está faltando un poco más de tres cuartos de cancha hacia adelante. Pero con la pelota mejoramos en relación al partido del jueves pasado”.
• “En un momento del segundo tiempo debimos entender que no podíamos ir como locos para adelante. Nos paramos bien, lo controlamos a Lanús y luego nos decidimos a atacarlo. Los muchachos que entraron lo hicieron bien”.
• “Faltaban tres minutos para terminar el primer tiempo y no modifiqué nada porque quería pensar bien y ordenarlo en el vestuario. Bruno Pittón estaba rindiendo bien y lo tuve que sacar por una cuestión táctica”.