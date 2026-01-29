Unión visita a Lanús: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión arrancó el año en Santa Fe con un empate sin goles ante el campeón de la primera parte del 2025, Platense, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con un empate frente a Platense que tuvo gusto a nada. Este jueves se enfrentará al Granate desde las 19:15hs en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
Unión arrancó el año en Santa Fe con un empate sin goles ante el campeón de la primera parte del 2025, Platense, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La Fecha 2 del Tate se jugará desde las 19:15hs en la Fortaleza de Lanús, frente a un Granate que viene de ganar nada más y nada menos, que la Copa Sudamericana 2025.
Leonardo Carol Madelón fue el encargado de cambiar la cara de un Unión que estaba tirado abajo. Con garra, ganándose al vestuario y contra todo pronóstico se metió en los Playoffs del Clausura.
El duelo se disputa este jueves 29 de enero de 2026 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 19:15 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Fernando Espinoza estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Espinoza será acompañado por los asistentes Damián Espinoza y Juan Manuel González; Nelson Sosa como 4º árbitro; Fabrizio Llobet en el VAR y Belén Bevilacqua en el AVAR.