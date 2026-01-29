#HOY:

Unión visita a Lanús: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con un empate frente a Platense que tuvo gusto a nada. Este jueves se enfrentará al Granate desde las 19:15hs en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

El festejo de Bruno Pittón en aquel encuentro de setiembre del 2024, cuando Unión empató con Lanús y el lateral por izquierda marcó el tanto rojiblanco.El festejo de Bruno Pittón en aquel encuentro de setiembre del 2024, cuando Unión empató con Lanús y el lateral por izquierda marcó el tanto rojiblanco.
Por: 

Unión arrancó el año en Santa Fe con un empate sin goles ante el campeón de la primera parte del 2025, Platense, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

La Fecha 2 del Tate se jugará desde las 19:15hs en la Fortaleza de Lanús, frente a un Granate que viene de ganar nada más y nada menos, que la Copa Sudamericana 2025.

Leonardo Carol Madelón fue el encargado de cambiar la cara de un Unión que estaba tirado abajo. Con garra, ganándose al vestuario y contra todo pronóstico se metió en los Playoffs del Clausura.

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón dirige a Unión como nadie puede. Foto: Manuel Fabatía.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputa este jueves 29 de enero de 2026 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 19:15 horas.

La transmisión del encuentro dirigido por Fernando Espinoza estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

El casi siempre polémico Fernando Espinoza.El casi siempre polémico Fernando Espinoza.

Espinoza será acompañado por los asistentes Damián Espinoza y Juan Manuel González; Nelson Sosa como 4º árbitro; Fabrizio Llobet en el VAR y Belén Bevilacqua en el AVAR.

Probables formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tabla de posiciones

Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Lanús

