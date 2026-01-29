Torneo Apertura

Unión visita a Lanús: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con un empate frente a Platense que tuvo gusto a nada. Este jueves se enfrentará al Granate desde las 19:15hs en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.