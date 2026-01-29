Con referencias a la ciudad de Santa Fe, Unión presentó en sociedad su nueva camiseta alternativa
Este mediodía, la institución tatengue dio a conocer la tercera equipación que completa la línea diseñada por la firma Givova para la temporada 2026. Ya está a la venta en la tienda oficial y en casas de indumentaria deportiva de la región.
La nueva camiseta ya está a la venta en Santa Fe. Foto: Prensa Unión.
En el mediodía de este jueves, horas antes de que el equipo de Leo Madelón visite a Lanús por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Club Atlético Unión dio a conocer a través de sus plataformas oficiales la que será la segunda camiseta alternativa diseñada por la firma Givova para la temporada 2026.
Tras el anuncio de la indumentaria “titular” rojiblanca que se estrenó la semana pasada ante Platense y de la primer suplente roja y azul con referencia al Brigadier General Estanislao López, esta tercer opción apuesta por un color particular y un diseño que homenajea a la ciudad de Santa Fe, sus lugares y costumbres típicas.
Con un video que recorre zonas emblemáticas de la capital provincial y la música de Coty Hernández y Los del Fuego, Unión presenta esta novedosa camiseta con un fondo rosado y vivos en azul oscuro.
Con esta camiseta se completa la colección 2026. Foto: Prensa Unión.
Como detalle, se observa un entramado con dibujos del Puente Colgante, el Faro de la Costanera, el alfajor y el liso santafesino y el histórico portón de acceso a la sede tatengue.
“Un paseo por la costanera, el faro y nuestro puente colgante. Un buen liso, el alfajor y la gastronomía que nos define. Un acordeón que cruza los barrios al ritmo de la cumbia. Santa Fe, la ciudad cordial, sus símbolos… y el club que la representa de Primera. La alternativa clara Givova 2026 los reúne a todos. Rosada, distinta, imposible de confundir. Única, como Unión. Donde pasa todo” fue el mensaje que compartió Unión junto a las imágenes.
Julián Palacios, con la nueva camiseta. Foto: Prensa Unión.
Además, se informó que esta flamante camiseta ya se encuentra a la venta en la tienda oficial del club y en las casas de indumentaria deportiva de toda la región.