Con un innovador tono rosado de fondo

Con referencias a la ciudad de Santa Fe, Unión presentó en sociedad su nueva camiseta alternativa

Este mediodía, la institución tatengue dio a conocer la tercera equipación que completa la línea diseñada por la firma Givova para la temporada 2026. Ya está a la venta en la tienda oficial y en casas de indumentaria deportiva de la región.