Desde las 19.15, en La Fortaleza

Unión es de Primera pero pone segunda: visita a Lanús en el Sur

El equipo de Leo Madelón, que iría con el retoque de Bruno Pittón por Franco Fragapane, busca su primera victoria del año. Enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana que arrancó con un 3-2 ante San Lorenzo.