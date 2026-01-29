Unión es de Primera pero pone segunda: visita a Lanús en el Sur
El equipo de Leo Madelón, que iría con el retoque de Bruno Pittón por Franco Fragapane, busca su primera victoria del año. Enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana que arrancó con un 3-2 ante San Lorenzo.
Madelón no quedó conforme con lo que vio en el debut y cambia. Foto: Fernando Nicola.
Una semana después del estreno gris ante el marrón (fue 0-0 con un silencio del 15 de Abril mezclado con silbidos), el Unión de Leonardo Carol Madelón pone segunda ante Lanús, el campeón de la Copa Sudamericana que de la mano de Pellegrino presentó credenciales: 3-2 a San Lorenzo y antes goleó 4-1 a Sarmiento de la Banda por la Copa Argentina.
Este jueves, desde las 19.15, el Tate buscará dar el golpe en la Fortaleza del Sur en la provincia de Buenos Aires.
Fernando Espinoza fue designado para arbitrar este cruce de granates contra tatengues por sexta vez, con números que registran una paridad casi absoluta. Hasta acá, Espinoza dirigió cinco encuentros entre el rojiblanco y el grana, con un saldo de una victoria para Unión, una para Lanús y tres empates consecutivos en los últimos enfrentamientos.
Pero más allá de los fríos númerops, el último antecedente bajo el arbitraje de Espinoza (LPF 2024) dejó una de las polémicas más comentadas cuando una jugada en el área de Unión evocó inmediatamente la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania.
Es que en una salida en modo Manuel Neuer contra Gonzalo Higuaín, el arquero de Unión, por ese entonces el uruguayo Thiago Cardozo, salió lejos de su arco: dominó el balón, elevó su rodilla derecha e impactó contra Fabio Álvarez.
Distinto de lo que pasó en el Maracaná, Espinoza no consideró a la maniobra como un choque casual del juego. Entendió que hubo falta de Cardozo y sancionó un polémico penal en favor de Lanús, que posteriormente Walter Bou cambió por gol.
Un cambio
Volviendo al cruce de este jueves, Unión y Madelón saben que necesitan mejorar mucho de esa primera señal de ajuste contra Platense. El entrenador, que ahora sí tiene otro refuerzo para la zona de medios donde perdió a "Caramelo" Martínez, piensa en un retoque para pisar la Fortaleza del Grana.
Bruno Pittón vuelve a jugar como titular tras la grave lesión que sufrió en 2025.
La inclusión del eterno Bruno Pittón (volvió y volvió bien después de un largo tiempo afuera por lesión) para adelantar a Mateo Del Blanco y sacar del once titular a un futbolista resistido por la gente y de muy bajo rendimiento como es Franco Fragapane.
En consecuencia, los once del Tate serían: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.
Lanús, siempre respetable en los últimos tiempos, arrancó con todo: en un partidazo en condición de visitante, obtuvo sus primeros tres puntos al derrotar 3-2 a San Lorenzo, con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno.
"Hicimos un buen partido, dejamos todo y golpeamos en los momentos justos. Afrontamos cada partido con la misma seriedad. La garra y el espíritu competitivo que nos demanda este club está siempre", aseveró el capitán Izquierdoz post partido. Pellegrino repetiría el mismo 11 que jugó ante el Ciclón.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo serán los once de Mauricio Pellegrino.
El "grana" arrancó el año con 2 victorias. Foto: @clublanus
A propósito de Lanús, rival tatengue, se conoció en las últimas horas que desde Brandsen 805 preguntaron por el delantero top del Granate. La dirigencia de Lanús recogió de inmediato el guante y tasó a su joya en una elevada suma.
Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca vuelven a apuntar hacia el Sur. Esta vez, los caminos conducen hacia Lanús . El Xeneize está a la pesca de un "9" en este mercado de pases y preguntó por Rodrigo Castillo, el goleador del Granate en el ciclo de Mauricio Pellegrino.
Luego de un intento por Rodrigo Auzmendi, que no prosperó porque Banfield pidió US$2 millones por el pase, desde Brandsen 805 retomaron la búsqueda de un centro-delantero y pusieron la mira en el gran presente de Rodrigo Castillo.
De acuerdo a la información brindada por el periodista Esteban Edul, no solo Boca se interesó en el delantero venadense, sino que desde Lanús cotizaron al futbolista. En cuánto lo tasó el presidente Nicolás Russo: US$10 millones.
Si bien no hubo oferta formal por parte de Boca, sí establecieron contactos telefónicos. Además, la fuente deslizó otra perlita, que incluso en la conversación se habló de Tomás Belmonte -por parte del club de la Ribera-, surgido del Granate y que podría ser parte de una futura negociación.
Claudio Úbeda, el DT de Boca, no pudo contar con sus tres delanteros lesionados: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez e improvisó con Lucas Janson en esa posición en el debut contra Deportivo Riestra. Y llevó al banco al juvenil Iker Zufiaurre, que ingresó en los minutos finales. Ya se aseguró a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, pero quiere más potencial.
Rodrigo Castillo fichó en julio de 2025 para Lanús y rápidamente se quedó con el lugar de Walter Bou. Anotó tres goles clave en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile y levantó el trofeo en Asunción.
Su presente es tremendo: 12 goles en 27 partidos. Arrancó el año convirtiendo el 2-1 parcial contra Sarmiento de La Banda (4-1 final) por Copa Argentina y abrió el camino de la victoria ante San Lorenzo (3-2) por el Torneo Apertura.
Marcó la misma cantidad de goles que en su paso por Gimnasia y Esgrima, pero en 67 partidos, habiendo sido titular en 54. En el Granate arrancó en 19, lo que habla de su gran efectividad en el equipo que lidera Mauricio Pellegrino.
Tarde o temprano, esos números iban a llamar la atención de muchos clubes. Y Boca asomó. Claro, la cotización espantó a Román y compañía. No podía ser menos, Lanús salió a blindar a su joya de 26 años que continúa de racha y es una de las cartas bravas para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.
Por lo pronto, este jueves a las 19.15, será motivo de preocupación para los defensores del Unión de Leo Madelón.