Mauricio Martínez quedó libre de Central y será refuerzo de Sarmiento de Junín
En un movimiento sorpresivo a horas del cierre del mercado de pases, el santotomesino rescindió el año de contrato que le quedaba en Rosario y se suma al plantel de Facundo Sava. El verde debe obtener un cupo extra o recurrir a la justicia para poder ficharlo. ¿Por qué no regresó a Unión?
Se viste de verde. Martínez jugará en Sarmiento. Foto: Facundo Luque
Este jueves, una noticia vinculada con el futuro de un futbolista generó revuelo tanto en Rosario como en Santa Fe y, lógicamente, en la localidad bonaerense de Junín. El experimentado volante central Mauricio Martínez se convirtió extraoficialmente en refuerzo del primer equipo que dirige el “Colorado” Facundo Sava y que inició su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Lo llamativo de este movimiento tiene que ver con el protagonista pero también con el momento en el que se produce y con el destino elegido por el santotomesino para continuar con su carrera profesional. A sus 32 años, el surgido de Independiente de Santo Tomé venía de cumplir con una buena temporada en lo que significó su segundo ciclo con la camiseta de Unión.
Yendo de menos a más y a la par del rendimiento del equipo, Martínez fue de menor a mayor en el 2025, cerrando un primer semestre muy malo pero levantando notablemente su nivel en el Clausura y a partir de la llegada de Leonardo Carol Madelón al banco tatengue.
Tal y como establecía el contrato de “Caramelo” con Unión, su préstamo vencía el 31 de diciembre pasado y el jugador debía regresar a Rosario Central, club que a principios del 2024 compró su ficha a la Liga de Quito luego de que el volante se coronara campeón de la Copa Sudamericana 2023.
Martínez será líder dentro y fuera de la cancha en Sarmiento. Foto: Manuel Fabatía
Tras un año de poca continuidad y bajos rendimientos, el canalla decidió cederlo a préstamo a Santa Fe porque no iba a ser tenido en cuenta por el entonces DT, Ariel Holan. La decisión pareció ser la mejor para todas las partes, ya que Mauricio terminó encontrando protagonismo y buen nivel con la camiseta del tate.
Sin embargo, la compleja realidad económica de Unión le impidió a la entidad de la Avenida abonar los 350 mil dólares fijados en la opción de compra por lo que el jugador volvió a Rosario.
Sin lugar en el nuevo Central de Jorge Almirón, en las últimas semanas se especuló con posibles destinos para el futuro inmediato del santotomesino, por quien la institución canalla pretendía recibir un dinero ya sea por préstamo renovando vínculo o por una transferencia.
Pese a los rumores que lo vinculaban con Santa Fe, con Ecuador y con otros equipos del país y del exterior, los días pasaron y la situación no se resolvía, abriendo la chance de que el futbolista acuerde una rescisión y se vaya libre de Arroyito.
Finalmente, y en una movida poco frecuente, Rosario Central decidió dejar en libertad de acción a Martínez en un acuerdo privado en el que ambas partes terminan resignando dinero para separar sus caminos. Con este panorama precipitado a horas de que se cierre el libro de pases en la Argentina, el que se movió rápido fue Sarmiento, que tomó contacto con el jugador y le abrió las puertas.
Martínez fue de menos a más en el 2025. Foto: Juan Manuel Foglia
Ante la falta de alternativas, y seducido por el llamado de Sava, “Caramelo” eligió Junín y se convirtió en futbolista del verde hasta diciembre de 2026. Vale destacar que hasta el momento Mauricio Martínez no puede ser inscrito ni utilizado por el “kiwi” ya que la entidad bonaerense no ha vendido ni prestado jugadores al exterior.
Otra alternativa que analiza la dirigencia del verde es recurrir junto con el jugador a la justicia ordinaria, solicitando un amparo para que le dejen ejercer su derecho a trabajar. Con muchos antecedentes favorables a esta iniciativa, es un hecho que en los próximos días el ex Unión será oficializado y podrá debutar con la camiseta de Sarmiento.
La información que surgió en redes sociales a última hora del miércoles también tuvo repercusión en Santa Fe, con muchos hinchas tatengues preguntándose abiertamente qué había ocurrido con un jugador que había expresado públicamente su deseo de volver a ponerse la camiseta rojiblanca y por el cual el propio Madelón se expresó deseando que continúe.
Desde el entorno del jugador señalan que pese al deseo de Mauricio, nadie de Unión activó gestiones certeras y concretas para un posible nuevo préstamo, ni antes ni después de quedar libre de Central. Con Saravia como prioridad y luego con Menossi como refuerzo confirmado, no queda del todo claro porque desde la Avenida no fueron a fondo por un jugador clave en la buena campaña tatengue en 2025.