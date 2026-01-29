No vuelve a Santa Fe

Mauricio Martínez quedó libre de Central y será refuerzo de Sarmiento de Junín

En un movimiento sorpresivo a horas del cierre del mercado de pases, el santotomesino rescindió el año de contrato que le quedaba en Rosario y se suma al plantel de Facundo Sava. El verde debe obtener un cupo extra o recurrir a la justicia para poder ficharlo. ¿Por qué no regresó a Unión?