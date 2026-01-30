Una derrota que duele poco

A Unión, el fútbol del comienzo y la entrega del final merecían otra cosa

Dominaba el partido, sorprendiendo desde el inicio a Lanús, pero la discutible expulsión de Fascendini y el gol de Carrera le pusieron un freno. Lanús creó varias situaciones en el complemento, pero Unión decidió vender cara la derrota y la peleó hasta el final. Perdía 2 a 0, llegó el gol de Tarragona (figura del Tate) y buscó el empate hasta el cierre.